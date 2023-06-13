Фестиваль силы, дворовые игры и турнир по шахматам: как пройдет «ЯрЛето» в этом году

Ярославцы смогут принять участие в конкурсах, фестивалях и играх ФОТО: группа "Ярлето" ВКонтакте

В ходе общегородского совещания заместитель мэра Елена Волкова поделилась тем, как пройдет «ЯрЛето» в этом году.

По ее словам, проект начал реализовываться еще 27 мая во время празднования дня города. Теперь в течение всего лета еженедельно будут организовываться отдельные мероприятия. Каждую субботу во всех районах города ярославцы смогут принять участие в конкурсах, фестивалях и играх.

- Организаторы проекта приглашают жителей и гостей города активно и с пользой провести время всей семьей. Для мероприятий акции в едином стиле выполнено оформление площадок. В рамках проекта в течение лета будут задействованы городские учреждения культуры, - отметила Елена.

Наполнение программы «ЯрЛета» в этом году будет многоплановым и оригинальным. В нее войдут разнообразные активности:

- народный фестиваль силы, ловкости, боевых искусств «Потешные забавы»; - молодежный проект «Мечтай! Твори! Действуй!»; - фестиваль дворовых игр «Солнечное время»; - игровые площадки «Игры по-крупному», «Игре все возрасты покорны», «Вместе весело играть»; - творческая лаборатория «В гостях у веселого Карандаша»; - развлекательные программы «Семь чудес лета», «Солнечное настроение», «Корпорация веселья»; - открытый шахматный турнир «Ход конем!»; - спортивный праздник «Маленькие чемпионы большого города»; - клубный бульвар «Наше время».

Такой широкий спектр позволит каждому продемонстрировать свои способности и найти для себя что-то действительно интересное.

Все мероприятия будут проходить на открытых площадках в разных частях города. Среди них: остров Даманский, парк Победы, сквер на проспекте Машиностроителей, парки «Нефтяник» и «Юбилейный», Рабочий сад и площадки у ДК «Гамма», «Энергетик» и «Судостроитель».

Проект будет действовать и на территории области. Например, 17 июня в Любиме пройдет игровая программа и концерт в рамках «Всеобщего выходного». А несколько дней назад в Большесельском районе прошел праздник с интерактивным представлением в планетарии и бесплатным угощением в честь Дня мороженого. Подобные мероприятия будут проходить все лето. Завершится «ЯрЛето» 15 сентября.

Всю актуальную информацию и расписание можно найти на официальном портале Ярославля.