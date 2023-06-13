Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия13 июня 2023 10:00

В Ярославской области при столкновении автомобилей погибли 2 человека

Еще один пострадавший госпитализирован
Рада Шпилевая
В Ярославской области произошло смертельное ДТП

В Ярославской области произошло смертельное ДТП

Фото: Сергей ГАПОН

Утром 13 июня вблизи Переславля-Залесского произошло ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля - «ВАЗ» и «Шкода». За рулем первой машины был 39-летний мужчина. Он и пассажир скончались на месте до приезда скорой.

Водитель второго автомобиля не пострадал, но ехавшая с ним женщина 1966 года рождения попала в больницу.

- На место происшествия выехали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС, БСМП. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ДТППроисшествия: ДТП