В Ярославской области при столкновении автомобилей погибли 2 человека

В Ярославской области произошло смертельное ДТП Фото: Сергей ГАПОН

Утром 13 июня вблизи Переславля-Залесского произошло ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля - «ВАЗ» и «Шкода». За рулем первой машины был 39-летний мужчина. Он и пассажир скончались на месте до приезда скорой.

Водитель второго автомобиля не пострадал, но ехавшая с ним женщина 1966 года рождения попала в больницу.

- На место происшествия выехали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС, БСМП. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.