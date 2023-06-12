В Ярославле прошло закрытие международного кинофестиваля

В Ярославле закончил работу кинофестиваль "Свой путь" Фото: Рада Шпилевая

11 июня завершил свою работу кинофестиваль «Свой путь», где были представлены фильмы из разных точек мира. После трех дней показов и обсуждений прошла церемония закрытия. По окончании последней дискуссии гость мероприятия актриса Ольга Хохлова поделилась своими впечатлениями:

- Мы были в разных городах, общались с разными людьми, но самый теплый зал был здесь, в Ярославле. Ярославцы, с вами было очень приятно. Вы такие пытливые, жадные, увлеченные. Вы по-настоящему вовлечены в процесс, видно, что вас это трогает и цепляет. За это лично я вам очень благодарна. Теперь хочется почаще в Ярославле бывать, - резюмирует Ольга.

Актриса Ольга Хохлова поблагодарила ярославцев за прием Фото: Рада Шпилевая

Первая часть закрытия состояла из показа работы-победителя «Не хороните меня без Ивана» режиссера Любови Борисовой. Перед просмотром картины продюсер рассказал об истории ее создания. Съемочной группе и сценаристам удалось создать в фильме неповторимый колорит якутской культуры и русские характеры. Большая часть фильма идет на якутском языке с русскими субтитрами, но это совсем не мешает восприятию.

Во время просмотра был заметен яркий эмоциональный отклик зала. Движение сюжета сопровождалось то смехом, то испуганными вздохами, то короткими комментариями зрителей. Кинокартина не оставила никого равнодушным.

Фильм нашел отклик у зрителей Фото: Рада Шпилевая

В конце мероприятия были подсчитаны голоса и выбран лауреат приза зрительских симпатий в Ярославле. По словам директора фестиваля Юлии Быба, в каждом городе его получают разные фильмы. Ярославцы посчитали достойной награды работу «Все ненавидят Йохана» норвежского производства.

В завершение церемонии организаторы наградили активных участников фестиваля: команду ярославских волонтеров, съемочную группу и представителей СМИ.