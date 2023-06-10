В Ярославле проходит кинофестиваль «Свой путь»

В Ярославле прошло открытие международного кинофестиваля "Свой путь" Фото: Рада Шпилевая

В Ярославле прошло открытие международного кинофестиваля «Свой путь». Он продлится до 11 июня. Жители города увидят игровые и документальные фильмы из разных стран, которые стали победителями в своих номинациях. Конкурсный этап прошел в феврале этого года в Уфе. В ходе фестиваля каждый зритель сможет принять участие в дискуссии, предложить свое видение киноискусства и подискутировать с известными артистами театра и кино.

- «Свой путь» – это постоянный поиск чего-то нового, действительно творческий путь. И он помимо прочего позволяет нам сформировать новый язык общения со зрителями, что очень ценно, - отметил гость проекта режиссер и актер Михаил Анисимов.

В церемонии открытия приняло участие несколько творческих коллективов города, был организован показ мод и просмотр фильма-победителя этого года. Концепция всего мероприятия была связана с отличительными особенностями культуры ярославского края. На концерте исполнялись фольклорные мелодии, связанные с нашим регионом. В ходе песочного шоу на глазах у зрителей появлялись картины, привычные для глаза ярославца: здесь и знаменитая беседка, и символ города - медведь, и музей-заповедник. В одном из выступлений артисты продемонстрировали пример обрядового танца-хоровода, характерного для центральных и северных областей России.

Концерт открылся выступлением фольклорного ансамбля в сопровождении песочного шоу Фото: Рада Шпилевая

Самой необычной частью открытия стал модный показ. Девушки из модельного агентства прошли по импровизированному подиуму в костюмах, сочетающих черты современной моды и народные элементы. По задумке организаторов, они должны были выйти на сцену прямо из зрительного зала, чтобы показать, что одежда с таким дизайном не выбивается из общей картины и смотрится уместно даже в повседневном применении. Образы моделей получились яркими и элегантными, но не броскими.

Самой необычной частью мероприятия стал модный показ Фото: Рада Шпилевая

Завершающим этапом церемонии был показ короткометражного фильма «Выход» режиссеров Максима и Евгении Арбугаевых. Кинокартина обращает внимание на тему экологии. Этот актуальный мотив в работе раскрывается с новой стороны при помощи необычных приемов, и даже самого равнодушного зрителя фильм заставит задуматься.

В своей речи директор фестиваля Юлия Быба отметила, что Дом актера в Ярославле стал для организаторов одной из лучших площадок проведения фестиваля.

- Нам есть с чем сравнивать, и Ярославль в этом плане сильно выделяется среди других городов. Когда мы договаривались о проведении мероприятия, то увидели, как внимательно правительство региона относится ко всем культурным мероприятиям, как тщательно ведется отбор. Организация тоже на высоком уровне, - поделилась впечатлениями Юлия. По ее словам, руководители проекта смогли найти в нашем городе единомышленников, которые загорелись той же идеей. Такое сотрудничество стало продуктивным и приятным как для гостей, так и для принимающей стороны.

Директор фестиваля Юлия Быба поблагодарила ярославцев за теплый прием Фото: Рада Шпилевая

- У вас есть свой необычный подход к тому, что и как вы показываете. Для нас важной деталью оказалась та возможность, которую вы предоставляете ярославцам: не просто посмотреть, но и обсудить каждый фильм с теми людьми, которые приняли участие в его создании. Наш город принимает множество кинофестивалей, мы театральный регион, у нас много тех, кто задействован в киноиндустрии. Но нам особенно приятно принять в свою семью такой фестиваль, как этот, - обратилась к организаторам директор регионального департамента культуры Марина Васильева.

На все мероприятия фестиваля вход бесплатный, но необходимо пройти предварительную регистрацию.