В Ярославле ищут дом для фронтового котенка Соломона

Бойцы из ярославского артиллерийского полка приехали домой с фронтовыми котиками. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Бойцы из ярославского артиллерийского полка приехали домой в отпуск не с пустыми руками – с собой ребята привезли фронтовых котят. Пятерых малышей военнослужащие обнаружили в обстрелянной машине и не смогли бросить.

- Пять котят было, среди них одна кошечка. Мы ее себе оставили, она самая шустрая: убегает постоянно, стартует. Назвали ее Мазерати. Мы животных любим, у них своя энергетика: взял кота, погладил и как будто дома побывал, - рассказывает боец с позывным Граница. – Одного котенка я маме взял.

Общительный и энергичный кроха Соломон ищут дом. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Одного малыша бойцы подарили начальнику штаба, еще одного взяли родственники военнослужащего. Пока что без дома остается серый фронтовой котик Соломон, сейчас общественник ярославского ОНФ ищут ему дом.

- Общительный и энергичный кроха, здоров, за обе щеки уплетает влажный корм, умеет пользоваться лотком. «Соломон» в переводе с еврейского – «мирный», - рассказывают активисты.

Если вы хотите взять малыша себе, обращайтесь в региональный исполком Народного фронта по телефону (4852)21-86-65.