В Переславле иномарка сбила мотоциклиста

Авария произошла на улице Менделеева. ФОТО: ОГИБДД Переславля

В Переславле вчера, 3 июня, примерно в 21 час на улице Менделеева произошло ДТП. Автомобиль «Фольксваген» за рулем которого был 30-летний водитель, не уступил дорогу мотоциклу под управлением 36-летнего мужчины, который ехал к улице Магистральной.

- В результате ДТП водитель мотоцикла получил серьезные телесные повреждения. По предварительным данным, из-за тонировки передней полусферы, водитель а/м Фольксваген не заметил приближающийся мотоцикл, - в ОГИБДД Переславля.