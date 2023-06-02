В Иванове 3 и 4 июня пройдут бесплатные спортивные тренировки

Ивановцев приглашают на бесплатные уличные тренировки. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В ближайшие выходные в Иванове пройдут бесплатные открытые тренировки проекта «Чемпион 37».

- Для занятий нужно выбрать удобную спортивную одежду и обувь, соответствующую погодным условиям, при необходимости захватить коврик для йоги и питьевую воду, - предупредили в администрации города.

Первое занятие пройдет уже сегодня, 2 июня. Тренировка по панкратиону начнется в 17:00 на площадке у дома №23 на улице Громобоя.

3 июня, суббота

09:30 - открытая тренировка по бегу в парке «Харинка»; 10:00 - занятие по основам смешанных единоборств (беговая, разминка и работа в парах) с тренерами Федерации панкратиона на стадионе «Буревестник» (ул.Наговицыной-Икрянистовой, д.5); 10:30 - тренировка по фитнес-направлению Zumba с лицензированными инструкторами Анастасией Антиповой и Екатериной Строителевой на набережной реки Уводь (спортивная площадка возле дворца водных видов спорта); 11:00 - занятие с тренерами по танцам Zumba на площади Пушкина; 12:00 - тренировка по фитнес-направлению Zumba с лицензированными инструкторами, Анастасией Антиповой и Екатериной Строителевой на спортивной площадке в микрорайоне Московский; 13:00 - открытая тренировка по тайскому боксу на набережной реки Уводь (спортивная площадка у колеса обозрения).

4 июня, воскресенье

10:00 - открытая тренировка по спортивной борьбе с тренерами Федерации панкратиона на спортивной площадке в микрорайоне Московский; 12:00 - открытая тренировка с тренерами Ассоциация пляжного волейбола «Мать Мария» на пляже парка им.В.Я. Степанова; 15:00 - открытая тренировка и турнир по шахматам Ивановской городской федерации шахмат в парке им.В.Я. Степанова.

Время и место тренировок могут быть изменены из-за погодных условий.