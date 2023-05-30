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Иваново30 мая 2023 9:42

В Иванове велосипедист остался без ноги, попав под мусоровоз

На месте ДТП работает полиция
Полина Вачнадзе
В Иванове велосипедисту оторвало ногу в ДТП с мусоровозом.

В Иванове велосипедисту оторвало ногу в ДТП с мусоровозом.

Фото: Сергей ГАПОН

Тяжелое ДТП произошло утром 30 мая на улице Богдана Хмельницкого в Иванове.

По информации ивановского УМВД, мусоровоз выезжал из двора и не заметил велосипедиста. В результате наезда 44-летний мужчина остался без ноги – ее оторвало выше колена. С травматическим шоком и множественными травмами пострадавшего доставили в больницу.

- На месте ДТП работает полиция. Следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

Происшествия: ДТП