В Иванове велосипедист остался без ноги, попав под мусоровоз

В Иванове велосипедисту оторвало ногу в ДТП с мусоровозом.
Фото: Сергей ГАПОН
Тяжелое ДТП произошло утром 30 мая на улице Богдана Хмельницкого в Иванове.
По информации ивановского УМВД, мусоровоз выезжал из двора и не заметил велосипедиста. В результате наезда 44-летний мужчина остался без ноги – ее оторвало выше колена. С травматическим шоком и множественными травмами пострадавшего доставили в больницу.
- На месте ДТП работает полиция. Следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.