В Иванове велосипедист остался без ноги, попав под мусоровоз

В Иванове велосипедисту оторвало ногу в ДТП с мусоровозом. Фото: Сергей ГАПОН

Тяжелое ДТП произошло утром 30 мая на улице Богдана Хмельницкого в Иванове.

По информации ивановского УМВД, мусоровоз выезжал из двора и не заметил велосипедиста. В результате наезда 44-летний мужчина остался без ноги – ее оторвало выше колена. С травматическим шоком и множественными травмами пострадавшего доставили в больницу.

- На месте ДТП работает полиция. Следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.