Ярославцы обратились к президенту России с просьбой остановить застройку на берегу Волги

Жители Парково Обратились к Владимиру Путину с просьбой не дать застроить берег Волги. Скриншот с видео, группа "Общественники" ВКонтакте

Жители Ярославля записали видеообщащение к президенту страны Владимиру Путину. Ярославцы просят не дать застроить многоэтажными домами берег Волги в Парково Заволжского района.

- Уважаемый Владимир Владимирович! – обратились ярославцы к главе государства. – Мы, жители деревни Парково, обеспокоены планируемой массовой жилой застройкой и иными строениями в водоохранной зоне реки Волга, на земельных участках, находящихся в собственности физических лиц. 1 июля 2019 года мэрия Ярославля проводила общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в районе 1-я Островная в Заволжском районе. Данным проектом затрагивается застройка жилым фондом зоны с особыми условиями использования территории, как водоохранная зона водного объекта федерального значения - реки Волга.

По словам жителей Парково, об общественных обсуждениях они узнали случайно чуть ли не за день до их окончания. Поэтому просят признать обсуждения недействительными.

Ярославцы выдвигают немало аргументов против застройки берега Волги. Здесь нет центральной канализации и систем очистки, электросети изношены и дорога только одна. Как показывает практика, стройка обычно заканчивается, когда сдаются дома, а о школах, детских садах и дорожно-инженерной сети никто не думает.

- Просим вас, Владимир Владимирович, обратить внимание на ситуацию, сложившуюся в нашем районе и дать поручение компетентным органам на проверку наших доводов, - говорят жители Парково.