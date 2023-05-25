Пенсионерка из Костромы перевела мошенникам 9 миллионов рублей

В полицию Костромы обратилась 72-летняя местная жительница: мошенники выманили у нее 9 миллионов рублей. Фото: Полина Вачнадзе

В полицию Костромы обратилась 72-летняя местная жительница: мошенники выманили у нее 9 миллионов рублей.

Сначала пенсионерке написал якобы руководитель, который сообщил, что ее счетами заинтересовались правоохранительные органы. Затем костромичке позвонили сотрудники компетентных служб и под предлогом того, что на счета совершена хакерская атака, настоятельно рекомендовали обезопасить сбережения – перевести их в специальную сейфовую ячейку.

Потерпевшая поначалу восприняла информацию критически. Но когда злоумышленники сообщили ей точные суммы вкладов, а потом назвали имена коллег, которые, якобы, оказались в такой же ситуации, безоговорочно поверила собеседникам.

- В результате женщина закрыла сначала один вклад в размере 6 миллионов 350 тысяч рублей и перевела средства на указанные собеседниками счет, а затем повторила эту процедуру еще с двумя своими счетами на 1,5 миллиона и на 1 миллион 138 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД по Костромской области.

На следующий день пенсионерке обещали вернуть ее накопления, но, конечно, не сделали этого. В очередной раз аферисты вышли на связь через неделю и вновь попросили перевести деньги на безопасный счет. Когда женщина поинтересовалась судьбой предыдущих переводов, ей нагрубили и бросили трубку. Только тогда костромичка поняла, что стала жертвой мошенников.