Погода на 1 мая 2023 года в Ярославле: синоптики прогнозируют похолодание

Предварительный прогноз на 1 мая говорит о том, что погода будет относительно прохладной. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителям Ярославля стоит готовиться к резкому ухудшению погодных условий, предупреждают синоптики Центра «Фобос».

Завтра, 27 апреля, в Ярославле ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ночью +9..+11 градусов, днем +18..+20. В пятницу 28 числа ночью температура не изменится, а днем столбики термометров поднимутся всего лишь до +13..+15, подует северный ветер.

29 апреля в городе ожидается переменная облачность, ночью около +10, днем в районе +14. В воскресенье, 30 апреля, синоптик прогнозируют сильный дождь, не исключена гроза. Днем всего +8..+10 градусов.

- Предварительный прогноз на 1 мая говорит о том, что погода будет относительно прохладной. Под утро ожидается не выше +4..+9, в разгар дня от +10 до +15, что на 3-4 градуса ниже положенной климатической нормы. Местами пройдут кратковременные дожди. Не лучше будет и 2 мая, а значит, верхняя одежда еще не раз пригодится, - говорят в «Фобосе».