В Ярославле подросток разбил деревянную палку о голову сверстницы

Деревянная палка разбивается о голову жертвы. Скриншот с видео, группа "Ярославль Дзержинский район" ВКонтакте

В Ярославле 15-летняя девушка стала жертвой своих ровесников. Процесс сняли на видео и выложили в соцсеть.

Компания из нескольких человек издевается над школьницей: девушка сидит на земле, перед ней парень с палкой в руках, двое снимают все происходящее на телефоны.

- Мне больно, - плача, говорит жертва и о чем-то просит парня, стоящего над ней с палкой в руках.

- Я тебя бить не буду, ты поцелуешь ботинок, - отвечает он, а потом со словами "тачдаун" наносит первый удар палкой по голове.

Удар пришелся по касательной, подросток снова размахивается и на этот раз деревянная дубинка разлетается на щепки от удара о затылок.

После удара девушка остается лежать на земле и плакать. Скриншот с видео, группа "Ярославль Дзержинский район" ВКонтакте

- Ты ей в ... (голову - прим.авт.) дал. У нее все ... (лицо - прим.авт) красное. Смотри, чтобы у нее там крови не было. Крови нет, все, - комментирует "видеоператор".

Установлено, что видео было снято на пустыре в Дзержинском районе Ярославля. Действующие лица - ученики одной из брагинских школ.

- 23 апреля в полицию поступило заявление местной жительницы о нанесении сверстником побоев ее 15-летней дочери, данный инцидент другими подростками был снят на видео, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области. - Установлены все участники инцидента, учащиеся одной школы.

Как оказалось, главному "герою" видео, тому самому, что наносил девушке удары палкой, 15 лет. В марте этого года он был поставлен на учет в подразделение по делам несовершеннолетних за совершение мелкого хулиганства.

Главный "герой" ролика в марте был поставлен на учет в ПДН за хулиганство. Скриншот с видео, группа "Ярославль Дзержинский район" ВКонтакте

Прокуратура Ярославской области сейчас проводит проверку.

- Будет дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики преступлений и правонарушений несовершеннолетних, - сообщили в ведомстве. - При наличии оснований - приняты меры прокурорского реагирования.