Мастера своего дела

В соревнованиях принимали участие представители 14 профессий. ФОТО предоставлено пресс-службой ООО «Транснефть-Балтика»

В ООО «Транснефть – Балтика», обеспечивающем транспортировку нефти и нефтепродуктов по территории восьми регионов России, подвели итоги конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». В соревнованиях принимали участие представители 14 профессий, от которых зависят надежность и безопасность поставок углеводородов через систему трубопроводного транспорта.

Конкурс в этом году проходил на базе Ярославского районного нефтепроводного управления. И его работники на практике подтвердили справедливость пословицы о том, что дома и стены помогают – в неофициальном командном зачете ярославцы оказались впереди всех по количеству первых мест.

Как отмечают в компании, цель таких мероприятий - повышение престижа рабочих профессий и уровня профессионального мастерства.

- Конкурс традиционно проводится из года в год уже более 20 лет. Он нужен для развития профессиональных навыков наших работников. Члены конкурсной комиссии оценивают уровень их мастерства, и мы можем делать выводы, на какие направления необходимо обратить внимание, усилить работу по техническому обучению и практической отработке, - рассказал главный инженер предприятия Евгений Инжеватов.

В этом году число номинаций выросло до 14. По сравнению с прошлыми годами добавилась одна новая - «Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования групп ВЛ (воздушных линий электропередач) и ЭХЗ (электрохимической защиты)».

Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования групп ВЛ (воздушных линий электропередач) и ЭХЗ (электрохимической защиты). ФОТО предоставлено пресс-службой ООО «Транснефть-Балтика»

Для конкурсантов в ней были предусмотрены практические задания по работе с оборудованием и блок теоретических вопросов. Также с учетом специфики работы электромонтеров для них разработано еще одно задание – спасение человека при поражении электрическим током и оказание ему первой медицинской помощи. За правильностью действий здесь следил «Максим» - специальный тренажер, изображающий пострадавшего и фиксирующий правильность действий спасающего.

Для машинистов экскаваторов, помимо стандартных заданий по рытью рва, управлению техникой, разработан «экскаваторный биатлон», требующий филигранного владения многотонной машиной.

Разработан «экскаваторный биатлон». ФОТО предоставлено пресс-службой ООО «Транснефть-Балтика»

Участники должны были аккуратно открыть ковшом пробки стеклянных бутылок с лимонадом, а на втором этапе закрасить привязанной к нему кистью надпись «30 лет» - в честь 30-летия ПАО «Транснефть», дочерним предприятием которого является и «Транснефть – Балтика».

Среди конкурсантов и охранники предприятия – люди, от которых в том числе зависит защита тысяч километров магистральных трубопроводов от попыток хищения углеводородов. Поэтому поиск так называемых криминальных врезок стал одним из заданий соревнований. Среди других – стрельба, выполнение нормативов, подтверждающих хорошую физическую форму, и даже ликвидация обнаруженных при патрулировании возгораний.

Непростые испытания ждали и водителей. Помимо безупречного знания правил дорожного движения, они должны были показать превосходное вождение на полигоне, где их ждали различные препятствия: горки, колеи, «змейки», рвы с водой и другие.

Непростые испытания ждали и водителей. ФОТО предоставлено пресс-службой ООО «Транснефть-Балтика»

Среди профессий, также представленных на конкурсе, - слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесарь по ремонту технологических установок, электрогазосварщик, трубопроводчик линейный, оператор товарный, лаборант химического анализа и другие.

Среди профессий, также представленных на конкурсе. Фото предоставлено пресс-службой ООО «Транснефть-Балтика»

От них всех зависит надежная, безаварийная и слаженная работа стратегического предприятия с общей численностью сотрудников около 6,5 тыс. человек.

Победители в августе поедут в Уфу защищать честь предприятия в финал конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» на уровне ПАО «Транснефть», в этом году приуроченного к 30-летию компании.

- Есть блеск в глазах наших работников, есть желание, есть стремление, есть здоровые профессиональные амбиции у работников соревноваться, показывать себя и побеждать, - оценил их настрой Евгений Инжеватов.