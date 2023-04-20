В Ярославской области пройдет акция «Библионочь-2023»

В Ярославской области завтра, 21 апреля, пройдет «Библионочь-2023». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославской области завтра, 21 апреля, пройдет «Библионочь-2023». Проведут ее три областные библиотеки и несколько муниципальных, остальные подключатся к акции до конца мая.

Вход на все мероприятия «Библионочи» свободный, подробную программу можно узнать на сайтах библиотек.

Например, областная библиотека имени Некрасова в этом году проводит «Операцию Н» и другие приключения в Некрасовке». Она будет посвящена 100-летию со дня рождения Леонида Гайдая. На 10 площадках пройдут:

- лекция «Можно «Можно помедленнее, я записываю»,

- территория «Дитям – мороженое…»,

- квест «Береги руку, Сеня»,

- киноквиз «Гигант мысли»,

- откроется комната релаксации «Оставь меня, старушка, я в печали» и другие.

В 23:00 начнется квартирник: каждый желающий сможет спеть.

В детской библиотеке имени И.Крылова пройдут «Нескучные уроки». На уроке литературы покажут спектакль «Мертвые души» Гоголя. Учителем истории на время акции станет полковник запаса, а русский язык пройдет в виде игры «Словесные прятки». Кроме того, на мастер-классах ребята смогут сделать сувениры и открытки.

В Ярославской областной специальной библиотеке пройдут «Библиосумерки», посвященные детским и молодежным движениям Советского Союза.

Также 21 апреля «Библионочь» пройдут в Пошехонье и Угличском районе.

Подробности можно узнать здесь.