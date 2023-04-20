В Ярославской области пройдет акция «Библионочь-2023»

В Ярославской области завтра, 21 апреля, пройдет «Библионочь-2023».
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ярославской области завтра, 21 апреля, пройдет «Библионочь-2023». Проведут ее три областные библиотеки и несколько муниципальных, остальные подключатся к акции до конца мая.
Вход на все мероприятия «Библионочи» свободный, подробную программу можно узнать на сайтах библиотек.
Например, областная библиотека имени Некрасова в этом году проводит «Операцию Н» и другие приключения в Некрасовке». Она будет посвящена 100-летию со дня рождения Леонида Гайдая. На 10 площадках пройдут:
- лекция «Можно «Можно помедленнее, я записываю»,
- территория «Дитям – мороженое…»,
- квест «Береги руку, Сеня»,
- киноквиз «Гигант мысли»,
- откроется комната релаксации «Оставь меня, старушка, я в печали» и другие.
В 23:00 начнется квартирник: каждый желающий сможет спеть.
В детской библиотеке имени И.Крылова пройдут «Нескучные уроки». На уроке литературы покажут спектакль «Мертвые души» Гоголя. Учителем истории на время акции станет полковник запаса, а русский язык пройдет в виде игры «Словесные прятки». Кроме того, на мастер-классах ребята смогут сделать сувениры и открытки.
В Ярославской областной специальной библиотеке пройдут «Библиосумерки», посвященные детским и молодежным движениям Советского Союза.
Также 21 апреля «Библионочь» пройдут в Пошехонье и Угличском районе.
Подробности можно узнать здесь.