В администрации Костромы рассказали, как будет работать общественный транспорт в праздничные дни

В Костроме в новогодние и рождественские праздники изменится график работы общественного транспорта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Костроме в новогодние и рождественские праздники изменится график работы общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы, как сообщили в администрации города, будут выходить на линию по расписанию выходного дня.

31 декабря на основных маршрутах планируют ввести дополнительные вечерние рейсы. Работа автобусов №№2, 4, 7, 14, 42, 52, 57, 81, 93, а также троллейбуса №2 продлится до 22-23 часов. Маршрут №14 в первый день нового года выйдет в рейс в 06:00, а маршруты №№15, 23, 49, 52, 57 – в 7 часов утра.

- В связи со снижением пассажиропотока во время новогодних праздников, временно приостановлена работа автобусов №48 и №75, - уточнили в управлении городского пассажирского транспорта.

Актуальное расписание размещено на официальном сайте администрации Костромы в разделе «Жителям» - "Транспорт".