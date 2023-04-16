В Рыбинске 16 апреля на два часа изменят маршруты общественного транспорта

С 16:30 до 18:30 изменят маршруты общественного транспорта Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Рыбинске сегодня, 16 апреля с 16:30 до 18:30 изменят маршруты общественного транспорта. В эти два часа Крестовая улица будет перекрыта на участке от улицы Максима Горького до улицы Кирова из-за крестного хода.

Как изменится схема движения на это время:

- автобусные маршруты № 1, 2, 3, 10, 33 будут следовать от улицы Максима Горького по улице Герцена до улицы Свободы и далее своими маршрутами. В обратную сторону по улице Герцена через улицу Бульварную. Выполняются остановки на всех пунктах, расположенных по маршрутам;

- автобусные маршруты № 8, 11, 19, 20 будут следовать до Соборной площади;

- автобусные маршруты № 8т, 18 проследуют в сторону Слипа по улице Герцена. В обратную сторону через улицу Бульварную;

- автобусные маршруты №5, 109 от железнодорожного вокзала будут следовать по улицам Пушкина и Герцена. В обратную сторону через улицу Бульварную;

- автобусный маршрут № 25 будет следовать от улицы Максима Горького по улице Герцена до улицы Пушкина и далее своим маршрутом. В обратную сторону через улицу Бульварную. Выполняются остановки на всех пунктах, расположенных по маршруту;

- автобусные маршруты № 12, 16, 16т, 101, 111, 9, 6 от железнодорожного вокзала в сторону проспекта Ленина проследуют по улицам Плеханова и Свободы. В обратную сторону этим же маршрутом;

- троллейбусные маршруты № 1, 6 при движении в сторону Зачеремушного района будут следовать по проспекту Ленина, улице Свободы, дальше железнодорожный вокзал, по улице Пушкина, улице Герцена, улице Максима Горького и далее своими маршрутами. В обратную сторону этим же маршрутом;

- троллейбусные маршруты №4, 5 при движении в сторону Зачеремушного района будут следовать по улице Фурманова, улице Плеханова, железнодорожный вокзал, дальше по улице Пушкина, улице Герцена, улице Максима Горького и после по своим маршрутом. В обратную сторону этим же маршрутом.