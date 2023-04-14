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Кострома 14 апреля 2023 12:04

В Костроме на время Пасхальных богослужений запретят проезд и стоянку машин у храмов

В администрации города пояснили, когда начнут действовать ограничения
Полина Вачнадзе
В Костроме на время празднования Пасхи введут временные ограничения для автомобилистов.

В Костроме на время празднования Пасхи введут временные ограничения для автомобилистов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Костроме на время празднования Пасхи введут временные ограничения для автомобилистов. Об этом сообщили в управлении дорожной деятельности и транспортного обслуживания.

С 19:30 15 апреля до 4 утра 16 апреля перекроют движение:

- по улице Осыпной (от улицы Юношеской до улицы Нижней Дебри);

- по Воскресенскому переулку (от гостиницы «Снегурочка» до улицы Осыпной);

- по переулку Мельничному (от дома 5А до улицы Лесной);

- по улице Просвещения (от дома №2 до дома №14);

- по улице Симановского (от улицы Комсомольской до улицы Пятницкой);

- по проезду от ресторана «Славянский» до дома №2 на площади Советской (вдоль Красных и Табачных рядов).

Знаки «Остановка запрещена» установят у всех церквей и храмов города. Ограничения будут действовать с 15:00 15 апреля до 4 утра 16 апреля. У кладбищ запрет на остановку вводится с 15:00 15 апреля до 19:00 16 апреля.

Общество: ВОПРОС ДНЯ