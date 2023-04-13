В Костроме для садоводов пустят специальный автобус

В Костроме на время дачного сезона организуют специальный автобусный маршрут. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Костроме на время дачного сезона организуют специальный автобусный маршрут. Транспорт будет ходить из центра города через садоводческие товарищества. Первые автобусы №21к от площади Сусанинской до остановки Сады Майские-2 начнут работать с 15 апреля.

Из центра Костромы транспорт будет уходить с остановки у дома №1 на проспекте Мира. В прямом направлении автобус пойдет от площади Сусанинской по улицам Симановского – Пятницкой – Князева – Ленина. В обратном направлении - по улицам Ленина – Князева – проспекту Мира до площади Сусанинской.

- По будним дням с 9 часов организуют три рейса, по выходным и праздничным дням с 8:10 – шесть рейсов. На временном маршруте действуют льготные транспортные карты и безналичный способ оплаты проезда, - сообщили в администрации Костромы.

Автобус по маршруту «площадь Сусанинская – Сады Майские-2» будет ходить до 31 октября. Пока расписание составлено до 1 июля.