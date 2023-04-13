Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Кострома 13 апреля 2023 14:48

В Костроме для садоводов пустят специальный автобус

Он будет ходить во время дачного сезона
Полина Вачнадзе
В Костроме на время дачного сезона организуют специальный автобусный маршрут.

В Костроме на время дачного сезона организуют специальный автобусный маршрут.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Костроме на время дачного сезона организуют специальный автобусный маршрут. Транспорт будет ходить из центра города через садоводческие товарищества. Первые автобусы №21к от площади Сусанинской до остановки Сады Майские-2 начнут работать с 15 апреля.

Из центра Костромы транспорт будет уходить с остановки у дома №1 на проспекте Мира. В прямом направлении автобус пойдет от площади Сусанинской по улицам Симановского – Пятницкой – Князева – Ленина. В обратном направлении - по улицам Ленина – Князева – проспекту Мира до площади Сусанинской.

- По будним дням с 9 часов организуют три рейса, по выходным и праздничным дням с 8:10 – шесть рейсов. На временном маршруте действуют льготные транспортные карты и безналичный способ оплаты проезда, - сообщили в администрации Костромы.

Автобус по маршруту «площадь Сусанинская – Сады Майские-2» будет ходить до 31 октября. Пока расписание составлено до 1 июля.

Общество: ВОПРОС ДНЯ