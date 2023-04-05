Волонтеры рассказали ярославцам, как помочь бездомным животным

Самая лучшая помощь – взять кошку или собаку домой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вчера, 4 апреля, отмечался Всемирный день бродячих животных. Мы каждый день видим их на улице: кто-то проходит мимо, потому что не испытывает к ним сочувствия, а кто-то и хочет помочь, но не знает как. Ярославские волонтеры рассказали, каким образом можно это сделать.

Самая лучшая помощь – взять кошку или собаку домой. Но если вы не готовы на этот шаг, можно сделать доброе дело и другими способами.

- Отдать ненужные вещи.

Необходимы не только посуда и игрушки для животных, но также пеленки, одеяла, теплые вещи, строительные материалы и инструменты, бытовой инвентарь.

- Распространить информацию.

Чем больше людей знает о проблеме, тем проще ее будет решить. Сделать репост записи с нуждами приюта или зооволонтера, написать объявление о том, что щенок или котенок ищут новый дом не сложно, но именно ваш репост могут увидеть те, кто давно мечтает о питомце или готов оказать помощь.

- Заменить зоотакси.

В Ярославле есть такие службы, но тарифы у них выше по сравнению с обычными перевозками. Более того, не всегда есть свободные машины. Благодаря автоволонтерам можно быстро и гораздо дешевле осуществить перевозку животных в ветеринарную клинику.

- Личное присутствие.

В приютах всегда много дел, из-за которых волонтерам сложно найти достаточно времени на прогулки и игры с животными. А им так нужна забота и ласка. Выберите день и придите к кошкам или собакам. Так вы и сами отдохнете и принесете радость хвостикам.

- Профессиональные навыки.

Вы можете сделать игрушки для животных из подручных материалов, построить будку или отремонтировать вольер. Кинологи и зоопсихологи могут проводить занятия по адаптации, юристы оказывать свою помощь во многих вопросах. Также всегда нужны люди, готовые распространять информацию в социальных сетях, создавать социальные ролики и организовывать сборы.

- Предоставить передержку.

После операций животным необходимо отдельное помещение, где они смогут восстановиться. Также некоторые брошенные собаки и кошки не могут находиться в приюте, им тоже нужна домашняя обстановка. Восстановление после стерилизации занимает около 10 дней. А вот с поиском хозяев все сложнее, многие питомцы всю жизнь могут кочевать по передержкам, везет не всем.

- Поддержка сотрудников приюта.

Эти люди не только играют с кошечками и выгуливают собачек. Их ежедневная рутина - убрать помещения, приготовить на всех еду, обработать больных, свозить в клинику, общаться с потенциальными хозяевами питомцев. Это все занимает очень много времени и отнимает много душевных сил. Иногда одно доброе слово может поднять человеку настроение и вернуть ему силы для дальнейшей работы.

- Мне очень нравится фраза «собакам не нужна ваша жалость, им нужна ваша помощь», - говорит сотрудник приюта «Вита», зооволонтер со стажем Виктория Таболько. - Безусловно, грустно и больно смотреть на тех, кого бросили, предали, кто вынужден годами сидеть в вольере и ждать шанса стать домашним и любимым. Увы, мы не можем забрать всех домой. Но, в наших силах сделать их жизнь более комфортной и радостной.

Вариантов помощи приюту очень много, и многие из них не требуют никаких финансовых затрат. Например, помощь в уборке и ремонте, выгуле, вычесывании собачек, занятиях с ними. Знаю, что многие боятся приезжать в приют, не хотят расстраиваться, но, поверьте, если решитесь приехать и погулять с собачками, негативных эмоций у вас не останется, ведь эти ребята живут моментом и испытывают самые яркие эмоции от общения с людьми! Приезжайте в приют, помогайте собачкам, это намного приятнее, чем просто сочувствовать им.

Что говорить, деньги для приютов никогда не лишние. Пожертвование – самый простой способ помочь. Также в приюты для животных можно привезти корма, лекарства, поводки, ошейники и игрушки. Волонтеры и их подопечные будут им очень рады.