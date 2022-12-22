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Кострома 22 декабря 2022 16:38

В Костромской области осудили мужчину, который из ревности 18 раз ударил ножом свою бывшую жену

Убийство произошло в торговом зале магазина, куда ревнивец пришел выяснять отношения
Полина Вачнадзе
12 лет лишения свободы в колонии строгого режима получил 35-летний житель Мантурово Костромской области. ФОТО: СКР по Костромской области

12 лет лишения свободы в колонии строгого режима получил 35-летний житель Мантурово Костромской области. ФОТО: СКР по Костромской области

12 лет лишения свободы в колонии строгого режима получил 35-летний житель Мантурово Костромской области, который жестоко расправился со своей бывшей женой.

Преступление произошло утром 9 августа. Мужчина увидел, как его бывшую жену до работы довез другой мужчина и приревновал. Он вошел в магазин, где в котором работала женщина, и прямо в торговом зале не менее 19 раз ударил ее ножом. Себя ревнивец тоже пытался лишить жизни, полоснув ножом по шее, но отделался легким порезом.

Женщина же скончалась на месте. Сиротами остались трое маленьких детей.

- Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в пресс-службе СКР по Костромской области.

Происшествия: КРИМИНАЛ