Михаил Евраев встретился с координаторами работы по оказанию помощи участникам СВО и их семьям

Михаил Евраев: - Все, что можно сделать для поддержки наших ребят, мы делаем. Фото: Правительство Ярославской области

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил планы совместной деятельности с координаторами работы по оказанию адресной помощи военнослужащим – участникам СВО, мобилизованным жителям региона, а также их семьям.

Глава региона поблагодарил всех представителей волонтерского движения, общественников, бизнесменов за активное личное участие в этом большом общем деле.

– Спасибо вам за ту большую работу, которую вы делаете. Она является очень важным дополнением к поддержке со стороны государства, – сказал Михаил Евраев. – Для нас сегодня это приоритет, поэтому из резервного фонда на приобретение всего необходимого участникам спецоперации правительство области выделяет денег столько, сколько требуется. Все, что можно сделать для поддержки ребят, мы делаем. Помимо обеспечения по линии Минобороны, есть большая потребность в дополнительных вещах: средствах связи, обмундировании, генераторах, медицинских изделиях. При этом очень важно, чтобы это были качественные вещи, чтобы помощь оперативно и своевременно доходила до каждого бойца.

Для семей мобилизованных в регионе при поддержке правительства области создана специальная служба: обратившихся консультируют специалисты МЧС и психологи-добровольцы, в том числе студенты-магистранты по направлению «психология».

В декабре ребята из семей участников СВО, дети погибших при исполнении служебного долга сотрудников различных ведомств, несовершеннолетние, вынужденно покинувшие территорию Украины, ДНР и ЛНР, а также из социально незащищенных категорий по инициативе правительства области принимают участие в региональных и муниципальных новогодних праздниках. 16 декабря ледовое шоу «Аленький цветочек», прошедшее по инициативе губернатора, уже посетили около 14 тысяч детей. Впереди – губернаторские елки в районах и Концертно-зрелищном центре Ярославля, адресные поздравления и другие мероприятия.

С 27 по 29 декабря дети участников СВО из Ярославской области вместе с мамами станут участниками новогодней программы в Москве. Для них правительством области запланированы посещение елки мэра столицы в Гостином дворе, обзорная и пешеходная экскурсии.