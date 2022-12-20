В Костромской области на карантин по гриппу и ОРВИ закрыты семь школ и шесть детсадов

Образовательный процесс был приостановлен в 86 образовательных организациях Костромской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почти 12 тысяч человек, в том числе 6 029 детей в возрасте до 14 лет, обратились за помощью к костромским медикам за минувшую неделю. У всех – симптомы острых респираторных инфекций.

- Эпидемические пороги превышены как по области, так и по городу в возрастной группе от 3-х до 6 лет, а также в группе от 15 лет и старше, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Костромской области.

На карантин полностью закрыты семь школ и шесть детских садов. Образовательный процесс был приостановлен в 86 образовательных организациях: 95 классах в 43-х школах и 54 группах в 43-х детских садах.

- Результаты проведенных исследований показали 289 случаев вируса гриппа А(Н1N1)-2009. Из респираторных вирусов превалируют риновирусы, сезонный коронавирус, метапневмовирусы, бокавирусы, вирусы парагриппа, - уточнили специалисты.