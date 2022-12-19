Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Иваново19 декабря 2022 10:13

В Иванове 18-летняя девушка выжила, выпав из окна 7-го этажа

Она успела рассказать полицейским, почему совершила этот глупый поступок
Полина Вачнадзе
В Иванове из окна многоэтажки упала девушкаю.

В Иванове из окна многоэтажки упала девушкаю.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во Фрунзенском районе Иванова из окна седьмого этажа многоэтажки упала 18-летняя девушка. Несмотря на огромную высоту, пострадавшая выжила: в тяжелом состоянии ее доставили в больницу.

- Сотрудникам полиции девушка успела рассказать, что выпрыгнула сама. По очень предварительным данным, находилась в неадекватном состоянии и таким образом хотела что-то доказать, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

Известно, что пострадавшая ранее состояла на учете в полиции. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Происшествия: ЧП