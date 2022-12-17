Ярославские охотники передали для участников СВО 3,6 тысячи банок тушенки из лосятины

В Первую мировую войну, когда лекарств было не так много, раненых отпаивали бульоном из лосятины. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

К проекту "Народный фронт. Все для победы!" присоединились ярославские охотники. Для участников специальной военной операции они передали 3,6 тысячи банок тушенки из лосятины. На каждой банке - наклейка с надписью "Ярославские охотники ждут вас с победой, живыми и здоровыми!".

- Продукт экологически чистый, диетический, с большим количеством полезных свойств. Знаю, что в Первую мировую войну, когда лекарств было не так много, раненых отпаивали бульоном из лосятины, – рассказал председатель Ярославского областного общества охотников и рыболовов Анатолий Дурандин. – Будем рады, если получившийся деликатес попробуют не только наши земляки, но и участники спецоперации из других регионов, в том числе мусульмане, которые, как известно, не едят свинину.

До Белгорода партию гуманитарной помощи, в которую вошли не только консервы, но и термобелье, и средства реабилитации, повезет Андрей Коваленко. Потом груз распределят по воинским частям.

Пункт сбора продолжает работать в Ярославле. Теплые вещи, берцы. наколенники и средства гигиены ждут по адресу улица Свободы, 87А, офис 105.