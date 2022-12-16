Ивановский подросток до сотрясения мозга избил своего ровесника

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Конфликт двух 15-летних подростков из Заволжска Ивановской области завершился вмешательством сотрудников правоохранительных органов. Ссора переросла в драку, во время которой один молодой человек серьезно избил другого.

- Подозреваемый умышленно нанес своему ровеснику телесные повреждения, причинив ему закрытую черепно-мозговую травму в виде сотрясения мозга, и закрытую травму правой кисти, - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Следственные действия продолжаются.