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Иваново16 декабря 2022 12:50

Ивановский подросток до сотрясения мозга избил своего ровесника

В отношении 15-летнего юноши возбуждено уголовное дело
Полина Вачнадзе
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Конфликт двух 15-летних подростков из Заволжска Ивановской области завершился вмешательством сотрудников правоохранительных органов. Ссора переросла в драку, во время которой один молодой человек серьезно избил другого.

- Подозреваемый умышленно нанес своему ровеснику телесные повреждения, причинив ему закрытую черепно-мозговую травму в виде сотрясения мозга, и закрытую травму правой кисти, - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Следственные действия продолжаются.

Происшествия: КРИМИНАЛ