В Ярославле на 2023 год приняли бездефицитный бюджет

Депутаты муниципалитета приняли бюджет на 2023 год. Фото: Мэрия Ярославля

Сегодня, 16 декабря, депутаты муниципалитета приняли проект бюджета на 2023-й и плановый период 2024-205 годов. В городской казне 24 миллиарда 761 миллион рублей, и в основном эти деньги пойдут на социальные нужды ярославцев и выполнение нацпроектов.

- Мы сохраним социальную направленность, и 71% предусмотренных расходов пойдут на эти цели, - сказал мэр Ярославля Артем Молчанов. - Сохраняется обозначенное Указом Президента одно из важных направлений - повышение заработной платы отдельным категориям работников учреждений социальной сферы. Начнем строительство двух школ - на улице Большой Федоровской и Московском проспекте. Повысим антитеррористическую безопасность уже существующих учебных учреждений. Капитально отремонтируем 25 дорог по программе «БКД».

76 миллионов рублей пойдут на ремонт городских дорог, 80 миллионов – на межквартальные проезды и дороги частного сектора.

331 миллион рублей будет потрачен на строительство детского сада, дороги и котельной, 93 миллиона – на ремонт образовательных учреждений, 45 – на ремонт учреждений культуры.

221 миллион рублей уйдет на то, чтобы и дальше ярославцы-льготники могли оплачивать проезд в общественном транспорте частично.