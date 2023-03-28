«Лучший хлеб России»: продукция ярославского Хлебозавода №1 победила на Всероссийском конкурсе

Начальник смены Елена Раштикис, главный технолог Ольга Круглова и начальник производства Майя Чумадова с наградами конкурса «Лучший хлеб России». ФОТО Тамары Смирновой

В номинации «Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки» хлеб «Старосельский» признан лучшим в России. Он получил Большой кубок конкурса, набрав 45 баллов - максимально возможный результат.

В номинации «Хлеб с сухофруктами, орехами, семенами и злаками» малым кубком II степени награждены хлеб «Староярославский» и «Южный».

Нужно сказать, что XIV Всероссийский конкурс «Лучший хлеб России» прошел в рамках Международной специализированной выставки для хлебопекарного и кондитерского рынка России и стран ближнего зарубежья ModernBakeryMoscow - 2023. Организаторами выставки и конкурса, состоявшихся в московском «Экспоцентре», стали Российский союз пекарей и Международная промышленная академия при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

О том, как проходили выставка и конкурс, а также об особенностях ярославского хлеба нам рассказала главный технолог, заместитель генерального директора ярославского хлебозавода №1 по производству и качеству Ольга Круглова.

«Ярославцы должны о себе заявлять»

- Ольга Алексеевна, как было организовано мероприятие, с кем вы боролись за победу, о чем общались с коллегами?

- На конкурсе 36 производителей соревновались в 9 номинациях, представив 145 наименований хлебобулочных изделий. Участники были обезличены - продукцию невозможно было опознать по упаковке. 20 марта состоялась закрытая дегустация образцов, а 23 марта комиссия назвала победителей. При определении лучших образцов дегустаторами учитывались только их внешний вид и вкус.

Учитывая, какой хлеб выпускается под маркой «Сдобрино», мы сочли необходимым представить его на конкурс - ярославцы должны о себе заявлять! И, как видите, добились победы.

Что касается Международной специализированной выставки, то участие в ней для нас важно с точки зрения обмена опытом, знакомства с новыми идеями, технологиями, а также тенденциями, которые складываются на хлебопекарном и кондитерском рынке. В рамках деловой программы прошел и XV симпозиум «Хлеб - основа питания», на нем обсуждалась тема: «Хлеб для питания детей в школах. Какой он должен быть?»

Хлопотно, но вкусно!

- В чем заключаются особенности хлеба, который выпекается на вашем заводе?

- По такой технологии сейчас пекут хлеб считанные единицы предприятий, поскольку это очень хлопотно. Мы работаем с заквасками на чистых культурах - делаем жидкие закваски, закваски термофильные. Например, получивший Большой кубок хлеб «Старосельский» вырабатывается в четыре стадии: сначала делается ржаная закваска, потом термофильные закваски, варится заварка, которая бродит несколько часов, после этого замешивается тесто. В целом хлеб готовится около 12 часов, содержит только натуральные ингредиенты: муку, соль, сахар и закваски.

Одним словом, наша работа очень кропотливая, трудоемкая, к ней нужно приложить и руки, и душу. Но в итоге термофильные закваски придают нашему хлебу особый «яблочный» вкус и аромат. Кстати, предпочтение к заварным ржано-пшеничным хлебам - это особенность северных регионов России. Наш вкус формировался в течение веков, когда русский крестьянин выращивал стойкую к климатическим условиям рожь. Здесь - вплоть до Белого моря - ее сеяли, жали, мололи муку и пекли ржаной хлеб. А пшеница была привозной.

Хлеб «Старосельский» получивший Большой кубок. ФОТО Тамары Смирновой

- Расскажите и о двух других ваших хлебах-призерах.

- Недавно разработанный хлеб «Староярославский» - тоже заварной, но закваска готовится без использования термофильных молочнокислых бактерий. В составе - солод и большой процент содержания семян подсолнечника. Кусочек такого хлеба с сыром к утреннему кофе - это наслаждение! Хлеб «Южный» - опять же заварной, но в нем преобладает пшеничная мука и добавлена корица, что придает интересный вкусовой эффект.

С такими видами хлеба вряд ли будешь есть щи, их можно назвать деликатесными, но они нашли своего покупателя. Многие сейчас становятся сторонниками здорового питания и отказываются от «тортиков-пирожных-печенек», делая выбор в пользу вкусного хлеба. Тем более что в нем нет никаких искусственных добавок, только натуральные ингредиенты.

Планов - громадье

- В условиях санкций многие производители продуктов питания жалуются на сложности с импортом, в том числе с заквасками…

- У нас никаких проблем нет, поставщиком для ярославского хлебозавода №1 является санкт-петербургский филиал Научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности, который и выращивает чистые культуры для ежегодного обновления заквасок на предприятии.

- Вы упомянули о тенденциях, складывающихся на хлебопекарном и кондитерском рынке России. В чем они заключаются и какие планы у вас?

- Все более популярным становится хлеб с различными семенами, сухофруктами, орехами, овсяными хлопьями. Мы тоже будем расширять линейку такой продукции для здорового питания, сохраняя при этом качество классического и более доступного «социального» хлеба - «Украинского», «Дарницкого». Кстати, недавно приобрели новое оборудование для экспресс-анализа поступающей на предприятие муки.

Раньше многие хлебозаводы выпускали сдобные изделия, но затем уступили эту нишу небольшим пекарням. Мы же сейчас возвращаемся к покупателю, делая ставку на использование натуральных начинок - не яблочных конфитюров «со вкусом» различных ягод и фруктов, а настоящей малины, клубники, вишни, черники. Наши слойки должны быть настоящими! А еще, готовясь к открытию своего фирменного магазина и кафетерия, будем запускать в производство изделия с творожными начинками и маффины.

Одним словом, планов у предприятия - громадье! А главное для нас - предпочтения и вкус наших потребителей, а также четкое соблюдение технологий, обеспечивающее качество продукции.

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АО "Хлебозавод №1"