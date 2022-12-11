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Происшествия11 декабря 2022 8:40

Женщина погибла на месте: в Ярославском районе произошло ДТП с иномарками

Авария случилась в селе Толгоболь
Анастасия ГОЛУБЕВА
Устанавливаются обстоятельства произошедшего

Устанавливаются обстоятельства произошедшего

Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославском районе вчера, 10 декабря, произошло смертельное ДТП.

В селе Толгоболь на улице Железнодорожная около дома №124А примерно в 16:20 столкнулись две иномарки - «Шкода» и «Ниссан». По всей видимости, удар был очень сильный – водитель «Ниссана», 37-летняя женщина, погибла на месте происшествия почти сразу.

- Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

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