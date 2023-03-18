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Общество18 марта 2023 6:29

В аварии на трассе Ярославль-Рыбинск погибли два человека

Столкнулись "Киа спортаж" и "Киа сид"
Полина Вачнадзе
В аварии в Тутаевском районе погибли два водителя.

В аварии в Тутаевском районе погибли два водителя.

Фото: УМВД по Ярославской области

Жуткое ДТП произошло вечером 17 марта на дороге Ярославль-Рыбинск. На мосту через Печегду столкнулись два автомобиля: "Киа спортаж" и "Киа сид".

Погибли водители обеих иномарок - мужчины 36 и 46 лет.

Одна из легковушек разбита полностью.

Одна из легковушек разбита полностью.

Фото: УМВД по Ярославской области

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, обстоятельства аварии выясняются. По словам очевидцев, утром этого же дня практически на том же самом месте произошло ДТП.

- Утром девушка в отбойник здорово влепилась. И вот второе ДТП. Надо такие места дорог обрабатывать от гололедицы, с утра был один лед, - пишет Евгений С. в группе "Типичный Тутаев".

Происшествия: ДТП