В аварии на трассе Ярославль-Рыбинск погибли два человека

В аварии в Тутаевском районе погибли два водителя. Фото: УМВД по Ярославской области

Жуткое ДТП произошло вечером 17 марта на дороге Ярославль-Рыбинск. На мосту через Печегду столкнулись два автомобиля: "Киа спортаж" и "Киа сид".

Погибли водители обеих иномарок - мужчины 36 и 46 лет.

Одна из легковушек разбита полностью. Фото: УМВД по Ярославской области

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, обстоятельства аварии выясняются. По словам очевидцев, утром этого же дня практически на том же самом месте произошло ДТП.

- Утром девушка в отбойник здорово влепилась. И вот второе ДТП. Надо такие места дорог обрабатывать от гололедицы, с утра был один лед, - пишет Евгений С. в группе "Типичный Тутаев".