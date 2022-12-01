В Ярославле открыли Дом актера

В Ярославле 30 ноября открыли областной Дом актера Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле 30 ноября открыли областной Дом актера. Ему присвоили имя актера и режиссера, художественного руководителя Волковского театра Сергея Пускепалиса, трагически погибшего в ДТП.

В Доме актера будут проходить творческие встречи, спектакли и работать экспериментальные лаборатории. Есть в Доме и бальный зал, который планируют использовать для представлений. Первые, кстати, пройдут уже в декабре.

Находится Дом актера по адресу Максимова,7. Здание – памятник истории и культуры федерального значения «Дом призрения ближнего», построенный в 1780 году. Помещения отреставрировали и оснастили необходимой аппаратурой.

На создание Дома актера из федерального и областного бюджетов было выделено 125,7 миллиона рублей, в том числе 101 миллион – на ремонт здания и 24,7 миллиона – на приобретение нового оборудования. Заменены кровля и окна, системы отопления, электроснабжения, вентиляции, проведены отделочные работы, реставрация фасадов, парадной лестницы и зрительного зала, установлены световое и мультимедийное оборудование, механика сцены, закуплена мебель.

– Мы сделаем все, чтобы в Доме актера было уютно и интересно, – пообещал художественный руководитель театра имени Волкова, народный артист Валерий Кириллов. – Двери этого уникального здания открыты для всех, кто хочет приобщиться к театральному искусству.