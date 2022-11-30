Ярославцам показали, как будет выглядеть Карабулинская развязка

Специалисты департамента дорожного хозяйства расскажут где будет проходить развязка и какие районы она свяжет, а также где построят новый мост Фото: Правительство Ярославской области

Проект технологического и ценового аудита строительства Карабулинской развязки и третьего моста через Волгу завершен. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области. Завтра, 1 декабря, в 15:00 пройдет презентация результатов аудита, на которую приглашают всех жителей региона.

- Технологический и ценовой аудит необходим для расчета и обоснования средств, которые потребуются для строительства дорожных развязок и нового моста.

Подключиться к презентации можно здесь.

Специалисты департамента дорожного хозяйства расскажут где будет проходить развязка и какие районы она свяжет, а также где построят новый мост.

Если проект получится воплотить в жизнь, дорога будет от 4 до 6 полос протяженностью в 8 километров. Ее построят от проспекта Толбухина через Московский проспект. Третий мост протянется до улицы Университетской в Заволжском районе Ярославля.

Новый мост и Карабулинская развязка необходимы городу для того, чтобы разгрузить транспортные потоки.