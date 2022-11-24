В Кохме Ивановской области рядом с жилым домом нашли закопанный труп мужчины

В Ивановской области злоумышленники закопали труп знакомого, пытаясь скрыть следы преступления

На улице Ивановской у дома №55 в Кохме нашли закопанный труп мужчины. Тело было завернуто в одеяло вместе с пилой. Именно ей, по всей видимости, преступник сначала пытался отпилить конечности погибшего, но потом отказался от этой идеи.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Судебно-медицинское исследование показало, что причиной смерти мужчины стала закрытая черепно-мозговая травма, - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановской области.

Погибшему было 42 года. По версии следствия, 8 ноября он выпивал в компании знакомых. Между ним и одним из собутыльников возник конфликт, потом началась драка, в которой травмы получили все участники. Но удары по голове оказались для потерпевшего смертельными. Вместо того, чтобы вызвать полицию, мужчины попытались от трупа избавиться.

- Один из злоумышленников задержан, ему предъявлено обвинение. Следствие будет ходатайствовать о его заключении под стражу, - сказали в СК.

Еще одного участника пьянки пока не задержали – его местонахождение устанавливается.