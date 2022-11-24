Впервые в практике: ярославские нейрохирурги прооперировали грудничка с гидроцефалией

Ярославский нейрохирург Дмитрий Шелкошвеев провел грудничку с гидроцефалией вентрикуло-артериальное шунтирование. ФОТО: страница Натальи Кравчук ВКонтакте

Ярославский нейрохирург Дмитрий Шелкошвеев провел грудничку с гидроцефалией вентрикуло-артериальное шунтирование. В Ярославской области такую операцию новорожденному сделали впервые.

Операция прошла под руководством нейрохирурга НИКИ педиатрии и детской хирургии имени академика Ю.Е.Вельтищева Максима Владимирова.

- Поскольку техника проведения у новорожденных и грудничков имеет массу нюансов - инструменты, доступы, особенности болезни, их разъяснил, продемонстрировал один из ведущих специалистов федерального центра. Чтобы всем было понятно, такой вид операции позволяет стабилизировать течение гидроцефалии, дать время для санации спинномозговой жидкости от продуктов распадающейся крови, а самое главное дает ребенку время, чтобы подрасти и набраться сил перед последующим, при необходимости, этапным хирургическим лечением, - рассказала и.о. директора Ярославской областной детской клинической больницы Наталья Кравчук.

Раньше маленьких пациентов, которым требовалась помощь нейрохирургов, отправляли в Москву. Теперь лечение могут провести и ярославские специалисты.