Воскресенский собор Тутаева Ярославской области собрал для мобилизованных более миллиона рублей

Неравнодушные жители Ярославской области собрали для участников СВО более миллиона рублей. ФОТО: группа "Социальная служба Воскресенского собора" ВКонтакте

Воскресенский собор Тутаева собрал на нужды мобилизованных более 1 миллиона рублей. Об этом сообщили в Социальной службе храма.

В ящик для пожертвований неравнодушные жители и гости города положили 185 012 рублей. Еще 118 442 рубля перевели на карту. Судя по скриншотам, жертвовали кто сколько может: были переводы и по 50 тысяч рублей и по 50 рублей. Но в этом случае каждая копейка важна и каждая пойдет в дело. От организаций Ярославской области на счет Воскресенского собора пришла сумма в 1 миллион рублей.

- Выражаем искреннюю благодарность всем, кто откликнулся на призыв о помощи мобилизованным, и внес свой посильный вклад в поддержку земляков! – написали сотрудники социальной службы храма.

Помогали люди не только деньгами. Для бойцов собрали медикаменты, нательное белье, батарейки, консервы, влажные салфетки. Передали и печки-буржуйки – они очень пригодятся военнослужащим в морозы.

Акция Воскресенского собора еще продолжается.