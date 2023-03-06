В Ивановской области при обрушении козырька магазина погиб мужчина

В Фурманове под завалами погиб мужчина. ФОТО: МЧС по Ивановской области

Днем 5 марта на улице Большая Фурмановская в Фурманове Ивановской области произошло ЧП. Частично обрушился козырек сетевого магазина, под завалами оказался 50-летний мужчина. Спасти его не удалось.

Известно, что погибший работал водителем. У него осталась пожилая мама.

- Поручил коллегам связаться с родственниками погибшего, чтобы оперативно организовать всю необходимую помощь, - сказал глава Фурмановского района Павел Колесников.

Сразу после произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

- Выполняется комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление лиц, ответственных за обеспечение надлежащего технического состояния здания, а также на сбор доказательств, - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановской области.

Сегодня, 6 марта, в администрации района прошло экстренное заседание комиссии по ЧС, на котором собрались представители МЧС, полиции, управляющих компаний и отдела образования.

- Несчастные случаи происходят там, где собственники зданий не следят за состоянием крыш, не производят своевременную очистку карнизов от льда и снега, - сказа Павел Колесников.

Только за 2023 год было обследовано 565 многоквартирных домов, придомовые территории и нежилые здания. У управляющих компаний ООО «УК2», ООО «Мичуринский», ООО «Центр Середа», ООО «ГУК», ООО «Производственная», МУП ЖКХ, ТСЖ «Перспектива» выявлено 38 нарушений, им объявлены предостережения. Также предписания разошлют руководителям малого и среднего предпринимательства, ответственные за находящиеся в их ведении здания.

По итогам работы комиссии были созданы группы из 10 специалистов. Они должны обследовать все объекты недвижимости в Фурманове до 15:00 7 марта.