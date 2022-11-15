Двух жителей Ивановской области будут судить за похищение человека и вымогательство

Два жителя Ивановской области предстанут перед судом за похищение человека и вымогательство Фото: Артем КИЛЬКИН

Два жителя Ивановской области предстанут перед судом за похищение человека и вымогательство. В качестве выкупа обвиняемые попросили 30 тысяч рублей.

По версии следствия, сначала они планировали похитить своего знакомого прямо у его дома. На автомобиле злоумышленники подъехали по адресу и попросили мужчину выйти на разговор. Но он, увидев в руках «собеседников» бейсбольную биту и металлический прут, добровольно к ним идти отказался.

- Вечером они увидели мужчину на улице. Один из обвиняемых нанес ему не менее трех ударов металлическим прутом в область туловища. Потерпевший попытался убежать, но его догнали, ударили битой и прутом по голове и телу, и угрозами заставили сесть в автомобиль, - рассказали в пресс-службе СКР по Ивановской области.

Потерпевшего увезли в безлюдное место и потребовали от него 30 тысяч рублей. Дав жертве на сбор денег несколько дней и оставив в качестве залога его паспорт, злоумышленники отпустили ивановца. А он пошел в полицию.

- В этот же день преступные действия обвиняемых были пресечены, - сказали в ивановском СК.