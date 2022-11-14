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Кострома 14 ноября 2022 12:29

В Костромской области планируют спилить деревья, которые растут вдоль линий электропередач

Вопрос обсудили на еженедельном совещании в правительстве региона
Полина Вачнадзе
В Костромской области из-за ураганного ветра многие населенные пункты остались без электричества

В Костромской области из-за ураганного ветра многие населенные пункты остались без электричества

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Костромской области из-за ураганного ветра, который бушевал около двух суток, многие населенные пункты остались без электричества. По данным Костромаэнерго, из строя вышли более 900 подстанций, нарушения выявлены на 87 линиях. Восстанавливали электроснабжение 60 бригад.

Во время еженедельного совещания губернатор Сергей Ситников отметил неудовлетворительную работу Костромаэнерго по информированию людей о сроках восстановительных работ.

- Не хватало информации. Костромаэнерго не опубликовывало данные, где произошли аварии, какие населенные пункты находятся без электроэнергии и прогноз по восстановлению. В этой связи обеспечьте опубликование при следующих таких ситуациях на сайте Костромаэнерго и на сайтах районных и городских администраций – где порывы, проблемы, когда ждем восстановления, чтобы люди могли рассчитывать свои последующие действия, - сказал глава региона

Также в регионе будет проведена ревизия опасных деревьев по маршруту линий электропередачи и составлен план по расчистке территорий вблизи ЛЭП.

- Через десять суток у нас должны быть сформирован план работы по расчистке лесных территорий, территорий населенных пунктов – там, где складывается угрожаемая обстановка для электросетей, - подчеркнул Сергей Ситников.

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