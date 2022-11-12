Парализованную мать мобилизованного жителя Ярославской области поместили в соцучреждение

Парализованную бабушку из полуразрушенного дома переселили в соцучреждение. ФОТО: Уполномоченный по правам человека в Ярославской области

Уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин проверил условия жизни матери мобилизованного жителя Ярославской области. После визита омбудмена, женщина дала согласие переехать в социальное учреждение.

Мобилизованный мужчина с матерью зарегистрирован в Любимском районе, хотя фактически проживает вместе с женой в Дубках. Матери он снял полуразвалившийся дом под Любимом - без ремонта, с печным отоплением и туалетом на улице. Пенсионерка прожила в таких нечеловеческих условиях, сын лишь изредка ее навещал. Пару лет назад бабушку парализовало - отказали рука и нога.

- После мобилизации в распоряжении жены оказалась копия обращения мужа в военную прокуратуру, в котором он писал, что после получения повестки сообщил районным властям о том, что на его попечении находится парализованная мать, за которой некому ухаживать, однако, с его слов, она до сих пор находится без ухода и попечения, - сообщили в аппарате уполномоченного.

По информации представителей администрации, женщине уже предлагали переехать в учреждение соцобслуживания, но она отказалась. Не дала бабушка и согласия на оказание ей социальных услуг, хотя все документы были собраны.

Посетив дом больной женщины, уполномоченный убедился, что условия проживания, как и состояние ее здоровья, действительно ужасающие.

- Она постоянно лежит в комнате, не имея возможности не только за собой ухаживать, но и просто подняться. При этом инвалидность ей не установлена, так как ни она, ни родственники по этому вопросу никуда не обращались. Ухаживает за бабушкой соседка, которая кормит ее и проводит гигиенические процедуры, - рассказал Сергей Бабуркин.

После разговора с омбудсменом, женщина согласилась на переезд.

- При этом в разговоре со мной она и сама высказывала просьбу поместить ее для постоянного ухода в другое место жительства, так как она и сама понимает, что скоро зима и ей не справиться, и давно уже просила детей устроить ее в дом престарелых, просто опасалась, что она будет создавать неудобства соседям по интернату, - пояснил Сергей Бабуркин.

Уполномоченный договорился и о том, что в ближайшее время все необходимые документы будут переданы в департамент соцзащиты. Бабушке оформят инвалидность и устроят ей комфортные условия жизни.