Фейлы, фейки, коучи и траблы*: ярославский языковед – о том, нужно ли русскому языку «очищение»

Нужно ли бороться за чистоту русского языка или он сам избавится от всего лишнего? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Недавно Правительство РФ выдвинуло законопроект о приведении нормативно-правовой документации к литературным нормам русского языка. Помимо основного текста проекта внимание многих привлекло примечание, данное в пояснительной записке. В нем сказано: «Предполагается недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих аналогов в русском языке… Указанная норма направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов».

Подобные тезисы и сама идея законопроекта наводят на мысль о том, что наша страна взяла курс на так называемое «очищение» языка. Жаргонизмы, сленг, заимствованные слова... Чаще всего мы даже не замечаем их в своей речи, они не режут нам слух. Так нужно ли нам от них избавляться? Да и возможно ли это? Чтобы лучше разобраться в этой теме, мы поговорили с профильным специалистом в области лингвистики.

Декан филологического факультета ЯрГУ, языковед Марина Шаманова дала профессиональную оценку тем процессам и явлениям, которые сейчас происходят в русском языке. Прежде всего, она отмечает, что заимствования – это вполне нормально, и избавляться от них искусственно не нужно.

- Я склоняюсь к мнению о том, что язык, как живая и подвижная система, сам справится со всеми заимствованиями. Какие-то слова приходят к нам из других языков, какие-то – уходят. И попытки повлиять на это теми или иными мерами, тем более правительственными, скорее всего, не окажутся успешными. От введения законов вряд ли будет зависеть качество языка, особенно речи. Некоторые иностранные слова нам действительно нужны: специальная терминология, названия предметов быта, разные наименования – они в языке все равно останутся. А все ненужные исчезнут сами собой, - говорит Марина Владимировна.

Действительно, русский язык уже не первый раз переживает «нашествие» иноязычной лексики. Вспомним начало девятнадцатого столетия – золотой век отечественной литературы. Время, когда творили Пушкин, Державин, Карамзин – не тогда ли русское слово находилось в самом своем расцвете? А ведь именно на этот период пришелся огромный объем заимствований, заполонивших речь русских людей. Они проникли почти во все сферы жизни общества, стали использоваться чаще своих отечественных аналогов… И, тем не менее, мы не можем сказать, что русский язык тогда находился в упадке. Больше того, он нисколько не пострадал и впоследствии. Подчиняясь законам лингвистики, иностранные слова постепенно были вытеснены и исчезли, осталась только небольшая их часть. Все «мон шер» и «месье» канули в лету, сейчас мы их в русской речи не услышим. Так что беспокоиться не стоит: прошло тогда – пройдет и сейчас.

Другой вопрос – чистота языка в целом. Жаргоны, сленг, просторечная лексика – все это совсем не красит нашу речь. Хотя языковед утверждает: эти явления тоже естественны, и искоренять их совсем не обязательно:

- Дело в том, что русский язык довольно сложно нормировать. Он очень богат стилистически. Помимо литературной базы языка есть много диалектизмов, профессионализмов и другой специфической лексики. Жаргон или сленг – это не негативные явления, они связаны с деятельностью, бытом человека. Они тоже непостоянны и динамичны. Например, молодежный сленг меняется каждые 5 лет. Мне кажется, людей просто нужно приучать следить за своей речью. Для этого, к примеру, создаются специальные курсы, часто – на базе ВУЗов.

По словам декана, филфак Демидовского университета активно участвует в борьбе за чистоту русского языка. Специалисты с факультета проводили подобные курсы для различных организаций и ведомств – от полиции до Госдумы. Приглашались также и все желающие, но большой популярности этот проект не приобрел. Теперь же, когда тенденция «очищения» дошла до государственного уровня, о чем свидетельствует законопроект, дело может сдвинуться с мертвой точки.

- Что касается нашумевшего законопроекта, то тут возникают вопросы. Если разбирать пункт об иностранной лексике, непонятно, какие конкретно слова подпадают под запрет. Дело в том, что в русском языке много не только англицизмов, но и слов, заимствованных из других языков на ранних стадиях развития. Например, тюркских. Как быть с ними? – рассуждает языковед.

Непонятно и то, какова цель этого проекта. Повлиять на внутриполитическую ситуацию? Сомнительно. Принятые меры коснутся исключительно сферы управления, и никак не изменят жизнь простых российских граждан. Если тенденция «очищения» будет поддержана, то воздействовать нужно будет совсем другими способами. Развивать культуру речи, популяризировать интерес к родному языку. Только тогда можно будет естественным образом помочь языку избавиться от всего, что его загрязняет.

*

Фейл – оплошность, провал.

Фейк – подделка, намеренная дезинформация.

Коуч – тренер.

Трабл – проблема или неприятность.