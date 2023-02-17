Ярославские студенты-железнодорожники станут проводниками на СЖД

Торжественное мероприятие завершилось фотографией на память в музее учебного заведения. Фото предоставлено Ярославским филиалом Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I.

Студенческий отряд проводников появился на базе Ярославского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I. Соглашение с АО «Федеральная пассажирская компания», дочерней компанией ОАО «РЖД», заключено в рамках реализации программы взаимодействия, целями которой является не только получение будущими железнодорожниками профессиональных навыков, но и возможность для ребят заработать деньги, чтобы поддержать себя и свои семьи.

Как уточнил заместитель начальника Северо-Западного филиала АО «ФПК» – начальник вагонного участка Ярославль Роман Ларин, ребята за месяц могут заработать до 60 тысяч рублей, им также будет оплачиваться предварительное обучение. А студенты–стройотрядовцы поделились, что они наряду с интересной работой имеют возможность побывать в самых разных уголках нашей большой страны.

- Помимо отряда проводников «Золотое кольцо», насчитывающего более 40 студентов, в начале марта совместно с Дирекцией тяги – филиалом ОАО «РЖД» будет создан студенческий отряд «Ярославец», в который войдут первые 26 помощников машиниста. И, анонсируя всероссийскую стройку на БАМе, летом у нас появится еще один отряд – строительный, - рассказала командир студенческих отрядов студентка 3 курса Мария Хабарцова.

Завершилось мероприятие передачей собранной студентами и преподавателями вуза гуманитарной помощи нашим бойцам, участвующим в СВО.

- Мы с вами знаем, что Российская Федерация проводит специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской Народных Республик. Ярославцы не остались в стороне. Мы едины и сплотились в душевном порыве помочь, поддержать российских бойцов. Солдаты сейчас находятся в непростых условиях, а наша помощь говорит о сплочении народа в деле спасения мира от неонацизма, - подчеркнул директор Ярославского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I Олег Епархин.