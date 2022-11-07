Губернатор Ярославской области поздравил Артема Молчанова с победой на выборах мэра

Выбора мэра состоялись утром 7 ноября Фото: Правительство Ярославской области

Сегодня, 7 ноября, депутаты муниципалитета выбрали мэра Ярославля. Им стал заместитель председателя правительства региона Артем Молчанов. Он получил 36 из 38 голосов.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поздравил Артема Молчанова с победой.

- Поздравляю Артема Владимировича Молчанова с победой на выборах на должность мэра Ярославля. Поддержка депутатов муниципалитета, избранных ярославцами, говорит о доверии к его профессиональным и личностным качествам. Важно это доверие оправдать, - отметил Михаил Евраев в своем поздравлении. - Артем Владимирович уже почти год работает в команде Ярославской области. В качестве заместителя председателя правительства он зарекомендовал себя как эффективный управленец, человек с большим опытом и желанием работать на благо региона.

Артем Молчанов родился 17 октября 1979 года. В 2001 году он окончил Московскую государственную юридическую академию, в 2010-м – Волго-Вятскую академию государственной службы.

Артем Молчанов начал свою карьеру в администрации Кирова, где работал в управлении муниципальными землями и комитете по делам муниципальной собственности. С 2011 года занимал руководящие должности в управлении Федеральной антимонопольной службы по Кировской области. В 2015 - стал заместителем начальника правового управления Федеральной антимонопольной службы, а после этого возглавил управление.

Заместителем председателя правительства Ярославской области Артем Молчанов работал с января текущего года.

Артем Молчанов женат, воспитывает сына, который учится в местной школе. Семья живет в Ярославле.