Пропавший в Иванове 10-летний мальчик мог быть за рулем машины, попавшей в ДТП

10-летний мальчик, пропавший в Иваново, мог попасть в ДТП. ФОТО: группа "Автопартнер Иваново|ДТП ДПС ПДД" ВКонтакте

В Иванове 13 февраля пропал 10-летний мальчик. Утром ребенок ушел гулять с собакой и не вернулся домой. Поисками школьника занимаются сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.

Штаб поисковиков сейчас развернут на улице Парижской коммуны,3а (парковка сзади бизнес-центра «Мегаполис»). Все, кто хочет помочь, могут присоединиться.

В соцсетях также опубликовано видео ДТП, которое произошло сегодня около 9 утра на пересечении улиц Большая Воробьевская и Кузнечная. «Ниссан Куб» притер стоящий впереди «Форд», потом сдал назад и вывернул прямиком в сугроб. Вокруг «Ниссана» собрались люди, и в этой толпе мелькает мальчик с собакой на поводке.

По словам водителя «Форда», именно ребенок лет 10-и в момент аварии находился за рулем «Ниссана». После случившегося, воспользовавшись суматохой, мальчик сбежал вместе со своим четвероногим другом.