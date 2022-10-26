В Ярославской области поддержат семьи мобилизованных

Семьи мобилизованных ярославцев получат поддержку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутаты Ярославской областной Думы сразу в двух чтениях приняли закон о социальной поддержке членов семей граждан, призванных на службу в рамках частичной мобилизации.

Дети мобилизованных ярославцев будут бесплатно посещать детские сады и получать бесплатное горячее питание в школах. Для семей, которые вошли в программу социальной газификации, предусмотрена помощь в размере 100 тысяч рублей.

- В законе также предусмотрено оказание социальных услуг на дому в полустационарной форме и первоочередное оказание услуг в стационарной форме, - сообщили в облдуме.

В 2022 году на помощь семьям мобилизованных будет потрачено из бюджета 32,7 миллиона рублей, на 2023 год в бюджет заложена сумма в 55,5 миллиона.

Закон вступит в силу 1 ноября.

Кроме того, по указу губернатора Ярославской области Михаила Евраева, ярославцы, признанные по мобилизации, получат 50 тысяч рублей, добровольцы – 100 тысяч.