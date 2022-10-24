Четырех жителей Костромы лишили свободы и ограбили в их же доме

Четырех жителей Костромы связали в доме и ограбили. ФОТО: СКР по Костромской области

СКР по Костромской области возбудил уголовные дела в отношении двух мужчин. Им вменяют незаконное лишение свободы и разбой.

Преступление, по данным следствия, было совершено 14-15 октября. Двое агрессивных молодых людей ворвались в частный дом, где находились двое взрослых и двое подростков. Всем, кто был в помещении, связали руки и запретили выходить на улицу.

- Затем подозреваемые потребовали отдать им ценное имущество, при этом наносят множественные удары и демонстрируя ножи. У всех потерпевших похитили сотовые телефоны, а у одного – еще и деньги, - рассказали в пресс-службе СКР по Костромской области.

Только после этого заложникам позволили уйти.

Сотрудники правоохранительных органов задержали грабителей. Сейчас они находятся под стражей.