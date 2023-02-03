Окна ПВХ: особенности и преимущества

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Преимущества окон ПВХ

На современном рынке существует огромное количество моделей окон ПВХ. Достоинства стеклопакетов – это:

- хорошая, качественная шумоизоляция;

- привлекательный внешний вид;

- отсутствие щелей, благодаря чему теплопотери минимальны;

- возможность установки многокамерных окон: чем больше камер, тем теплее.

При выборе окон следует приобретать продукцию известных производителей, у которых теплофизические характеристики изделий соответствуют нормам по энергоэффективности.

Качественные стеклопакеты имеют надежную уплотнительную систему – это необходимо для повышения уровня утепления. При решении данной задачи важную роль также играет грамотная установка оконных конструкций. Ведь холод в дом проникает через монтажные швы.

При правильном монтаже в помещении обеспечена комфортная атмосфера, поскольку через герметичные окна ПВХ сквозняк не проникает. Пластиковые оконные рамы устойчивы к влажности. Материал, используемый для изготовления окон, не деформируется со временем от влажного климата. Поэтому рамы не рассыхаются, и эксплуатационный срок стеклопакетов достаточно высокий.

Профиль

В надежности оконной конструкции важную роль играет профиль. От его качества зависит срок службы изделия.

Профиль оказывает влияние и на другие характеристики окна. Например, количество камер рассчитывается в зависимости от его ширины. В стандартном окне – 2 камеры. Для трехкамерных окон толщина профиля должна быть порядка 60 мм. Самой удачной шириной для спасения от сильных морозов считается профиль 70 мм.

Установка пластиковых окон

Профессионалы по установке производят монтаж оконного блока достаточно быстро. При этом применяется один из двух вариантов крепления оконной рамы: анкерными болтами или металлическими пластинками. Большинство монтажников пользуются методом анкеровки при закреплении рамы к проему. Этот способ достаточно выгоден и прост. Однако для гидроизоляции лучше использовать другой способ с пластинами. При этом с рамы снимается напряжение при температурных изменениях.

При ремонтных работах или строительстве в оконные проемы обычно устанавливаются современные пластиковые окна. Для качественного монтажа необходимо привлекать профессионалов. Клиенты могут посмотреть в Интернете рейтинг компаний по установке окон, который поможет выбрать надежного исполнителя.