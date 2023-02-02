11-месячный малыш из Ивановской области попал в реанимацию с ожогами

Состояние мальчика уже улучшилось, из реанимации его перевели в общую палату. Фото: Олег УКЛАДОВ

В реанимацию областной клинической больницы города Шуя Ивановской области с многочисленными ожогами доставили 11-месячного малыша. У ребенка были обожжены лицо, подбородок, грудь, предплечья, бедра. Врачи диагностировали ожоги 1, 2 и 3 степени.

Медицинская сестра клиники сразу же, как и положено, сообщила о случившемся в полицию. Сотрудники опросили отца, который в момент происшествия находился рядом с сыном, но не успел ничего сделать.

- Мужчина пояснил, что мальчик дернул скатерть и опрокинул на себя стоявшую на столе кружку с горячим чаем, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ивановской области. – Семья ребенка благополучная, на контроле в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит.

Состояние мальчика уже улучшилось, из реанимации его перевели в общую палату хирургии ОКБ Иванова.