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Иваново2 февраля 2023 14:28

11-месячный малыш из Ивановской области попал в реанимацию с ожогами

Ребенок опрокинул на себя кружку с горячим чаем
Полина Вачнадзе
Состояние мальчика уже улучшилось, из реанимации его перевели в общую палату.

Состояние мальчика уже улучшилось, из реанимации его перевели в общую палату.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В реанимацию областной клинической больницы города Шуя Ивановской области с многочисленными ожогами доставили 11-месячного малыша. У ребенка были обожжены лицо, подбородок, грудь, предплечья, бедра. Врачи диагностировали ожоги 1, 2 и 3 степени.

Медицинская сестра клиники сразу же, как и положено, сообщила о случившемся в полицию. Сотрудники опросили отца, который в момент происшествия находился рядом с сыном, но не успел ничего сделать.

- Мужчина пояснил, что мальчик дернул скатерть и опрокинул на себя стоявшую на столе кружку с горячим чаем, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ивановской области. – Семья ребенка благополучная, на контроле в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит.

Состояние мальчика уже улучшилось, из реанимации его перевели в общую палату хирургии ОКБ Иванова.

Происшествия: ЧП