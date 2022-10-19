Михаил Евраев рассказал о поддержке мобилизованных и их семей

В Ярославле проходит пресс-конференция губернатора региона Фото: Наталья ЛИХАДНЕВА

В Ярославле сегодня, 19 октября, проходит пресс-конференция главы региона Михаила Евраева. Он впервые встретился с журналистами после своего избрания на пост губернатора Ярославской области.

Пресс-конференция началась, пожалуй, с самого актуального сейчас вопроса – частичной мобилизации.

- Условия, в которых проживают мобилизованные, достойные, у них хорошие преподаватели. По всем обращениям мы разбираемся еще до отправки мобилизованных, нет ни одного возврата из-за ошибок. Если ошибочные решения принимаются, то все решаем сразу. Сейчас закупаем обмундирование, чтобы люди ехали уже готовые, - сказал Михаил Евраев.

Рассказал глава региона и о единовременных выплатах мобилизованным и их семьям.

- 50 тысяч рублей получат мобилизованные, 100 тысяч – добровольцы. Также предусмотрены выплаты за ранения: за легкое – 500 тысяч рублей, за тяжелое – 800 тысяч. Семьям погибших выплачиваем 1 миллион рублей, - пояснил губернатор.

Кроме того, в Ярославской области для детей мобилизованных отменили плату за детские сады и за горячее питание в школах. С 1 ноября это распоряжение начнет действовать.