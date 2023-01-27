Сотрудница костромской полиции спасла младенца и его маму

Молодая женщина-водитель не справилась с управлением машины, в которой находилась с младенцем, и вылетела в кювет. ФОТО: УМВД по Костромской области

Инспектор ПДН по Красносельскому району Костромской области Галина Комина, отправляясь утром на службу, даже не подозревала, что от ее действий скоро будет зависеть жизнь маленького человечка.

По пути на работу инспектор заметила «Хендай Солярис», водитель которого не справился с управлением машины и вылетел в кювет. Галина Комина бросилась к автомобилю. За рулем сидела молодая женщина, которая держала в руках младенца.

Инспектор помогла маме и малышу выбраться из машины и отвезла их в больницу. ФОТО: УМВД по Костромской области

- Она находилась в шоковом состоянии и просила спасти ее ребенка, травмированного во время аварии,- рассказали в пресс-службе Костромского УМВД.

Инспектор помогла потерпевшей и малышу выбраться из поврежденной машины, посадила в свой автомобиль и быстро довезла до ближайшей больницы. Там и ребенку, и молодой маме оказали помощь. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает, малыш уже находится на амбулаторном лечении.