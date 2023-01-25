Как учат железнодорожников: все - для студента!

Студенты ЯФ ПГУПС просто дождаться не могли, когда получат форму! ФОТО Татьяна Смирнова

Накануне Дня студента директор Ярославского филиала ПГУПС, доктор технических наук, профессор Олег Епархин рассказал нам о том, какие изменения в обучении студентов принес учебный год и что ждет абитуриентов, выбирающих для себя эту образовательную организацию.

«Профессионалитет» - новая модель

- Олег Модестович, год назад вы и ваши коллеги были чрезвычайно загружены работой, связанной с вхождением филиала в федеральную в программу «Профессионалитет». Насколько успешным оказалось участие в ней?

- Завершившийся 2022 год принес для нас очень яркие итоги, а выполненная работа открыла коллективу, студентам и их будущим работодателям замечательные перспективы.

Участвуя в федеральной программе «Профессионалитет», мы смогли существенно модернизировать свою учебно-лабораторную базу и переобучить преподавателей - повышение квалификации прошли более 50 сотрудников филиала. Были внесены необходимые изменения в рабочие и учебные программы. На новой учебной и методической базе выстраивается совершенно новая модель взаимодействия с нашим основным заказчиком-работодателем - ОАО «Российские железные дороги».

- Для чего Минпросвещения РФ инициировало эту государственную программу?

- Суть программы «Профессионалитет» состоит в том, что студент, окончив колледж или техникум сегодня, уже завтра сможет быть полноценным работником, не теряя времени на адаптацию. Дело не только в том, что этот период затратен для работодателя (по сути, ему приходится финансировать «дообучение» молодого сотрудника, отвлекая при этом для наставничества своих опытных специалистов). Важно, что и сам начинающий работник во время адаптации может терять не только свое время, темп жизни, но и настроение, мотивацию - нередко, приходя на рабочее место, он вдруг понимает, что это не совсем то, о чем он думал, чего ожидал.

Задача в том, чтобы за счет тесного взаимодействия с работодателем (в нашем случае - ОАО «РЖД»), избавить его и будущего работника от обоюдных потерь, а вместо них получить взаимный выигрыш, синергетический эффект. Выпускник должен как можно скорее начать эффективно работать на своем рабочем месте, а компания - решать с его участием свои производственные задачи. Мы уже убедились: проект «Профессионалитет» позволяет этого добиваться.

Студентам - быстрее и больше

- Что изменилось в жизни ваших студентов с внедрением программы «Профессионалитет»?

- С точки зрения организации учебной работы мы сохранили классические подходы, отработанные десятилетиями. В то же время изменилось содержание программ, в нем отражены сегодняшние и, главное, завтрашние потребности отрасли. Это касается даже общеобразовательных дисциплин. Вы же понимаете, что во время занятий по каждой из них можно использовать примеры, имеющие отношение к железнодорожному транспорту. Второй важнейший момент - преподавательский состав. Наши сотрудники прошли переподготовку, также привлечены преподаватели, работающие на производстве. У них, кстати, совершенно другой подход: если наши преподаватели относятся к студентам как к своим подопечным, то производственники - как к своим завтрашним работникам, подчиненным. Ребята чувствуют, что в этом случае с ними разговаривают «по-взрослому», что поблажек им не делают.

Третье изменение - сокращение срока обучения с 3 лет 10 месяцев до 3 лет 6 месяцев. Казалось бы, разница невелика, но нам потребовались полгода непростой работы по оптимизации всех своих внутренних процессов. Результат - более интенсивный темп обучения и то, что работодатель раньше получает нужных ему специалистов.

Важное для студентов новшество заключается и в том, что теперь дополнительно к своей специальности они получат еще по три профессии. Таким образом, их шансы на рынке труда (и особенно в нашей отрасли) существенно возрастают.

Добавлю, что уже после Нового года руководство ОАО «РЖД» сообщило: студенты, которые учатся на программах «Профессионалитета», будут получать более высокую стипендию. Это сделано для популяризации нужных железнодорожному транспорту специальностей и для поощрения выбравших их студентов.

В учебных аудиториях, мастерских, лабораториях - все на уровне XXI века. ФОТО Татьяна Смирнова

Дорога в будущее

- В чем заключаются главные особенности вашей образовательной организации?

- Ярославский филиал Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I для Северной железной дороги уникален (а полигон СЖД - это 9 субъектов Российской Федерации). Только у нас студенты, получив профильное среднее профессиональное образование, затем могут получить и образование высшее, не покидая ставших родными учебных корпусов и лабораторий. Больше того - уже в процессе обучения в ПГУПС можно заниматься повышением квалификации, переподготовкой и т.д. Этот непрерывный «образовательный конвейер» и делает нас привлекательным для студентов и слушателей, отличает Ярославский филиал ПГУПС от других образовательных организаций.

- Получается, что это альма-матер, готовая сопровождать своих воспитанников всю жизнь?

- Да, даже появилось выражение «Ярославский филиал ПГУПС - forever», то есть навсегда. Мы готовы сопровождать железнодорожника на всех этапах всей его профессиональной жизни.

И для нас, и для компании «Российские железные дороги» важно, чтобы выпускники, получив среднее профессиональное образование, продолжали обучение в вузе. Это необходимо, чтобы двигаться по карьерной лестнице, обеспечить достойную жизнь себе и своей семье. Именно высшее образование обеспечивает требуемый сейчас от перспективного работника уровень инженерно-технической эрудиции, кругозора.

Абитуриенты, прием!

- Как вы добиваетесь того, чтобы ваша образовательная организация была интересна абитуриентам?

- Часть абитуриентов поступает к нам еще несовершеннолетними. Это означает, что нужно быть привлекательными и для школьников, и для их законных представителей, родителей. Точно так же важна активная заинтересованность работодателей - если уж абитуриенты рассматривают возможность поступления к нам, то они должны видеть и понимать, насколько будут востребованы в дальнейшем, как смогут выстраивать свою профессиональную жизнь, свое взрослое будущее.

Когда школьники приходят к нам на дни открытых дверей, мы вместе с коллегами из ОАО «РЖД» стараемся показать именно это: что ждет выпускников после завершения учебы, к чему они могут стремиться, на что рассчитывать, каковы гарантии.

Ну, а то, что абитуриентов ждет в ближайшем будущем, они видят у нас собственными глазами - в учебных аудиториях, мастерских, лабораториях. Там все очевидно: это уровень XXI века, ничего подобного нет ни в одной другой образовательной организации, готовящей специалистов для железнодорожного транспорта на полигоне СЖД.

В хорошей форме

- Одна из недавних новостей Ярославского филиала ПГУПС - введение для студентов форменной одежды. Как они отнеслись к этому новшеству?

- Приняв такое решение, мы были приятно удивлены тем, что наши ребята просто дождаться не могли, когда эту форму получат! Чтобы не нагружать их семьи затратами, мы ограничились введением рубашки с погонами и корпоративного галстука. И оказалось, что студенты даже в зимние холода предпочитают во время учебы оставаться только в рубашках. Пришлось даже специально распорядиться, чтобы в морозы они одевались теплее. Ребята говорят, что для них важно чувствовать и проявлять свою принадлежность к профессиональному сообществу, к корпоративной культуре. Это очень здорово!