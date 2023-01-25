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Общество25 января 2023 13:49

Как учат железнодорожников: все - для студента!

Сотни студентов учатся в Ярославском филиале Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I, получая среднее профессиональное и высшее образование
Дмитрий Скобелев
Студенты ЯФ ПГУПС просто дождаться не могли, когда получат форму! ФОТО Татьяна Смирнова

Студенты ЯФ ПГУПС просто дождаться не могли, когда получат форму! ФОТО Татьяна Смирнова

Накануне Дня студента директор Ярославского филиала ПГУПС, доктор технических наук, профессор Олег Епархин рассказал нам о том, какие изменения в обучении студентов принес учебный год и что ждет абитуриентов, выбирающих для себя эту образовательную организацию.

«Профессионалитет» - новая модель

- Олег Модестович, год назад вы и ваши коллеги были чрезвычайно загружены работой, связанной с вхождением филиала в федеральную в программу «Профессионалитет». Насколько успешным оказалось участие в ней?

- Завершившийся 2022 год принес для нас очень яркие итоги, а выполненная работа открыла коллективу, студентам и их будущим работодателям замечательные перспективы.

Участвуя в федеральной программе «Профессионалитет», мы смогли существенно модернизировать свою учебно-лабораторную базу и переобучить преподавателей - повышение квалификации прошли более 50 сотрудников филиала. Были внесены необходимые изменения в рабочие и учебные программы. На новой учебной и методической базе выстраивается совершенно новая модель взаимодействия с нашим основным заказчиком-работодателем - ОАО «Российские железные дороги».

- Для чего Минпросвещения РФ инициировало эту государственную программу?

- Суть программы «Профессионалитет» состоит в том, что студент, окончив колледж или техникум сегодня, уже завтра сможет быть полноценным работником, не теряя времени на адаптацию. Дело не только в том, что этот период затратен для работодателя (по сути, ему приходится финансировать «дообучение» молодого сотрудника, отвлекая при этом для наставничества своих опытных специалистов). Важно, что и сам начинающий работник во время адаптации может терять не только свое время, темп жизни, но и настроение, мотивацию - нередко, приходя на рабочее место, он вдруг понимает, что это не совсем то, о чем он думал, чего ожидал.

Задача в том, чтобы за счет тесного взаимодействия с работодателем (в нашем случае - ОАО «РЖД»), избавить его и будущего работника от обоюдных потерь, а вместо них получить взаимный выигрыш, синергетический эффект. Выпускник должен как можно скорее начать эффективно работать на своем рабочем месте, а компания - решать с его участием свои производственные задачи. Мы уже убедились: проект «Профессионалитет» позволяет этого добиваться.

Студентам - быстрее и больше

- Что изменилось в жизни ваших студентов с внедрением программы «Профессионалитет»?

- С точки зрения организации учебной работы мы сохранили классические подходы, отработанные десятилетиями. В то же время изменилось содержание программ, в нем отражены сегодняшние и, главное, завтрашние потребности отрасли. Это касается даже общеобразовательных дисциплин. Вы же понимаете, что во время занятий по каждой из них можно использовать примеры, имеющие отношение к железнодорожному транспорту. Второй важнейший момент - преподавательский состав. Наши сотрудники прошли переподготовку, также привлечены преподаватели, работающие на производстве. У них, кстати, совершенно другой подход: если наши преподаватели относятся к студентам как к своим подопечным, то производственники - как к своим завтрашним работникам, подчиненным. Ребята чувствуют, что в этом случае с ними разговаривают «по-взрослому», что поблажек им не делают.

Третье изменение - сокращение срока обучения с 3 лет 10 месяцев до 3 лет 6 месяцев. Казалось бы, разница невелика, но нам потребовались полгода непростой работы по оптимизации всех своих внутренних процессов. Результат - более интенсивный темп обучения и то, что работодатель раньше получает нужных ему специалистов.

Важное для студентов новшество заключается и в том, что теперь дополнительно к своей специальности они получат еще по три профессии. Таким образом, их шансы на рынке труда (и особенно в нашей отрасли) существенно возрастают.

Добавлю, что уже после Нового года руководство ОАО «РЖД» сообщило: студенты, которые учатся на программах «Профессионалитета», будут получать более высокую стипендию. Это сделано для популяризации нужных железнодорожному транспорту специальностей и для поощрения выбравших их студентов.

В учебных аудиториях, мастерских, лабораториях - все на уровне XXI века. ФОТО Татьяна Смирнова

В учебных аудиториях, мастерских, лабораториях - все на уровне XXI века. ФОТО Татьяна Смирнова

Дорога в будущее

- В чем заключаются главные особенности вашей образовательной организации?

- Ярославский филиал Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I для Северной железной дороги уникален (а полигон СЖД - это 9 субъектов Российской Федерации). Только у нас студенты, получив профильное среднее профессиональное образование, затем могут получить и образование высшее, не покидая ставших родными учебных корпусов и лабораторий. Больше того - уже в процессе обучения в ПГУПС можно заниматься повышением квалификации, переподготовкой и т.д. Этот непрерывный «образовательный конвейер» и делает нас привлекательным для студентов и слушателей, отличает Ярославский филиал ПГУПС от других образовательных организаций.

- Получается, что это альма-матер, готовая сопровождать своих воспитанников всю жизнь?

- Да, даже появилось выражение «Ярославский филиал ПГУПС - forever», то есть навсегда. Мы готовы сопровождать железнодорожника на всех этапах всей его профессиональной жизни.

И для нас, и для компании «Российские железные дороги» важно, чтобы выпускники, получив среднее профессиональное образование, продолжали обучение в вузе. Это необходимо, чтобы двигаться по карьерной лестнице, обеспечить достойную жизнь себе и своей семье. Именно высшее образование обеспечивает требуемый сейчас от перспективного работника уровень инженерно-технической эрудиции, кругозора.

Абитуриенты, прием!

- Как вы добиваетесь того, чтобы ваша образовательная организация была интересна абитуриентам?

- Часть абитуриентов поступает к нам еще несовершеннолетними. Это означает, что нужно быть привлекательными и для школьников, и для их законных представителей, родителей. Точно так же важна активная заинтересованность работодателей - если уж абитуриенты рассматривают возможность поступления к нам, то они должны видеть и понимать, насколько будут востребованы в дальнейшем, как смогут выстраивать свою профессиональную жизнь, свое взрослое будущее.

Когда школьники приходят к нам на дни открытых дверей, мы вместе с коллегами из ОАО «РЖД» стараемся показать именно это: что ждет выпускников после завершения учебы, к чему они могут стремиться, на что рассчитывать, каковы гарантии.

Ну, а то, что абитуриентов ждет в ближайшем будущем, они видят у нас собственными глазами - в учебных аудиториях, мастерских, лабораториях. Там все очевидно: это уровень XXI века, ничего подобного нет ни в одной другой образовательной организации, готовящей специалистов для железнодорожного транспорта на полигоне СЖД.

В хорошей форме

- Одна из недавних новостей Ярославского филиала ПГУПС - введение для студентов форменной одежды. Как они отнеслись к этому новшеству?

- Приняв такое решение, мы были приятно удивлены тем, что наши ребята просто дождаться не могли, когда эту форму получат! Чтобы не нагружать их семьи затратами, мы ограничились введением рубашки с погонами и корпоративного галстука. И оказалось, что студенты даже в зимние холода предпочитают во время учебы оставаться только в рубашках. Пришлось даже специально распорядиться, чтобы в морозы они одевались теплее. Ребята говорят, что для них важно чувствовать и проявлять свою принадлежность к профессиональному сообществу, к корпоративной культуре. Это очень здорово!

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ