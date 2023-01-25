Студенчество — это не только учеба, но и дружба, креативность, интерес к жизни. Фото из архива колледжа

Сегодня День студента в ЯГК отметят традиционным веселым флешмобом. А накануне этого учебного года в колледже произошло яркое событие - при поддержке департамента образования Ярославской области открылось студенческое пространство «Точка притяжения», для которого в корпусе на ул. Чайковского было выделено и оборудовано специальное помещение. Ребятам это было необходимо.

- Честно говоря, раньше у нас не было специального места, чтобы студенты могли обсуждать свои идеи и проекты, а после их реализации создавать видеоролики, обрабатывать фотографии, вести страницу в соцсетях, - пояснила создание «Точки притяжения» директор Ярославского градостроительного колледжа Марина Зуева.

Сейчас такое место в колледже есть. Причем отлично оснащенное. В арсенале «Точки притяжения» - компьютеры и ноутбуки с профессиональным программным обеспечением, мощная акустическая система, проектор, фототехника... Здесь проходят заседания студенческого совета, творческие встречи, мастер-классы, семинары, защиты проектов. Одним словом, кипит студенческая жизнь, воплощаются смелые замыслы!

- Мы считаем очень важным способствовать тому, чтобы внеучебная деятельность наших студентов была интересной и насыщенной. Участие в ней учит работать в команде, развивает ответственность и креативность, расширяет кругозор, а достижения повышают самооценку. Безусловно, все это пригодится выпускникам в жизни и карьере! Кроме того, наши студенты учатся в трех разных корпусах, а участие в совместных инициативах сплачивает коллектив. Кстати, сейчас именно в «Точке притяжения» ребята делают свой подкаст «Три в одном», в котором обсуждают актуальные для себя вопросы студенческой жизни, - говорит руководитель отдела по воспитательной работе и молодежной политике Ярославского градостроительного колледжа Анна Игнатова.

Какие же инициативы реализуют студенты в свободное от учебы время?

Внеучебная деятельность включает в себя несколько секторов, в том числе волонтерский, культурно-массовый, внешней деятельности, информационный.

Недавний пример благотворительности - новогодняя ярмарка «Чудо»: студенты предлагали друг другу сделанные собственными руками подарки - от елочных игрушек до угощений. Вырученные деньги направили в фонд «Дети Ярославии» на помощь больным малышам. Также студенты организуют сбор благотворительной помощи для пожилых людей, для находящихся в интернатах детей, проводят для них театрализованные встречи, организуют праздники. Приняли участие в акции «Новый год - в каждый дом!», поздравив с праздниками семьи солдат - участников СВО.

Культурно-массовый сектор отвечает за организацию мероприятий внутри колледжа. В их числе - праздничные программы, приуроченные к дням знаний, учителя, Победы, народного единства и другим памятным датам. Кроме того, в ЯГК проводятся и чисто студенческие мероприятия, например, выбираются мисс и мистер «Град», проводятся презентации студенческих проектов «Ярмарка идей», дважды в год - осенью и весной - проходят недели студенческого актива «Вверх», включающие в себя мастер-классы, семинары, деловые игры и встречи с компетентными в своих сферах людьми.

Сектор внешней деятельности - своего рода разведчики, которые выявляют проводящиеся вне колледжа мероприятия, в которых было бы интересно принять участие студентам ЯГК: интеллектуальные и творческие конкурсы, спортивные соревнования.

- Мы всегда рады активности ребят. И, поздравляя их с Днем студента, искренне желаем каждому неуемной энергии, творческих идей! Не бойтесь раскрываться, пробуйте себя! - говорят преподаватели Ярославского градостроительного колледжа.